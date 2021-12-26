Украинский боксер Василий Ломаченко отправил свои медали в Россию, чтобы сделать нательный крест (видео)

Спортсмен передал свои золотые медали в Кострому, где в местной мастерской из них изготовили подарок для его отца Анатолия Ломаченко.

Мастерская "Крестик резной" из российского города Кострома создала нательный крест из медалей украинского боксера Василия Ломаченко. Этот крест Василий решил подарить своему отцу и тренеру Анатолию Ломаченко ко дню рождения, сообщает Сегодня.

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Чтобы изготовить подарок, боксер отправил в Россию золотые медали, которые он завоевал на Олимпиадах в Пекине и Лондоне — в 2008-м и в 2012-м годах.

О том, что из олимпийских медалей Ломаченко был создан нательный крест, мастерская "Крестик резной" сообщила на своей странице в Instagram. Представители мастерской назвали это событие сенсацией, ведь они впервые в истории ювелирного дела выполнили такой заказ. Для изготовления крестика олимпийские медали переплавлять не стали, а просто отпилили с каждой по небольшому кусочку.

"Только вдумайтесь, крест нательный, выполненный из олимпийских медалей. Медалей, которые достались человеку кровью и потом, на которые положена целая жизнь, медали, которые вошли в мировую историю спорта. Нашему восторгу и уважению нет предела, Василий Анатольевич поклон Вам!", — написали в комментарии к видео российские ювелиры.

[ + – ] Нательный крест из медалей украинского боксера Василия Ломаченко изготовили в Костроме

Напоминаем, что в декабре 2021 Василий Ломаченко победил боксера из Ганы Ричарда Комми. Бой проходил в Нью-Йорке и спортсмены провели на ринге все 12 раундов. Ломаченко после боя с Комми, вышел на ринг с флагом родного города Белгород-Днестровский. После того, как на спортсмена обрушился шквал критики за то, что он не вышел с флагом Украины, Ломаченко ответил хейтерам словами русского поэта и актера Петра Мамонова.

После этой победы Ломаченко отстранили от бокса на неопределенный срок. Атлетическая комиссия Нью-Йорка такое же решение приняла и в отношении его соперника Комми.