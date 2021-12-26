Український боксер Василь Ломаченко відправив свої медалі до Росії, щоб зробити натільний хрест (відео)

Спортсмен передав свої золоті медалі у Кострому, де у місцевій майстерні з них виготовили подарунок для його батька Анатолія Ломаченка.

Майстерня "Хрестик різьблений" із російського міста Кострома створила натільний хрест із медалей українського боксера Василя Ломаченка. Цей хрест Василь вирішив подарувати своєму батькові та тренеру Анатолію Ломаченку до дня народження, повідомляє Сегодня.

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Щоб виготовити подарунок, боксер відправив до Росії золоті медалі, які він завоював на Олімпіадах у Пекіні та Лондоні — у 2008-му та 2012-му роках.

Про те, що з олімпійських медалей Ломаченка було створено нижній хрест, майстерня "Хрестик різьблений" повідомила на своїй сторінці в Instagram. Представники майстерні назвали цю подію сенсацією, адже вони вперше в історії ювелірної справи виконали таке замовлення.

"Тільки вдумайтеся, хрест натільний, виконаний з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю і потім, на які покладено ціле життя, медалі, які увійшли до світової історії спорту. Нашому захопленню та повазі немає меж, Василь Анатолійович уклін Вам!", — написали у коментарі до відео російські ювеліри.

[ + – ] Натільний хрест із медалей українського боксера Василя Ломаченка виготовили у Костромі.

Нагадуємо, що у грудні 2021 року Василь Ломаченко переміг боксера з Гани Річарда Коммі. Бій проходив у Нью-Йорку та спортсмени провели на рингу всі 12 раундів. Ломаченко після бою з Коммі вийшов на ринг із прапором рідного міста Білгород-Дністровський. Після того, як на спортсмена обрушився шквал критики за те, що він не вийшов із прапором України, Ломаченко відповів хейтерам словами російського поета та актора Петра Мамонова.

Після цієї перемоги Ломаченка відсторонили від боксу на невизначений термін. Атлетична комісія Нью-Йорка таке саме рішення ухвалила і щодо його суперника Коммі.