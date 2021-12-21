"Он же не с флагом России вышел": Гвоздик заступился за Ломаченко (видео)

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC выступил против осуждения Василия Ломаченко за выход в ринг без украинского флага.

Украинский боксер Александр Гвоздик, завершивший карьеру в 2020 году, выступил в поддержку своего коллеги Василия Ломаченко. В интервью YouTube-каналу Usachev TV, 34-летний спортсмен отметил, что не понимает возмущений по поводу того, что Ломаченко вышел в ринг с флагом Аккермана, а не Украины.

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"Жванецкий сказал: "патриотизм — это четкое, аргументированное объяснение того, что мы должны жить хуже других". Касательно Васи, это его желание, с чем хочет, с тем и вышел. Белгород-Днестровский — это что, не Украина? Я в этом плане хейтеров не поддерживаю. А если бы он захотел выйти с флагом "Мерседеса"? Это его личное дело. И это совсем не говорит о том, что он не поддерживает свою родную страну. Человек проделал работу и вынес флаг города, ну захотелось ему так. Он что, кому-то что-то должен или что?" — сказал Александр Гвоздик.

Он также отреагировал на заявление Владимира Кличко, который возмутился фактом отсутствия украинского флага на плечах Ломаченко.

"Я так понимаю, у них отношения складываются не очень. Вася не большой фанат искусства Владимира Кличко. Возможно, Владимир таким образом сделал какой-то ответный шаг. Я не понимаю этого. Он же не вышел с флагом России, например. Вот это был бы другой вопрос. Или вышел бы со свастикой или с черепом и костями. Но вышел человек с флагом своего города, который является частью Украины. В чем проблема", — заявил Гвоздик.

[ + – ] Александр Гвоздик - о скандале с Василием Ломаченко и флагом (с 26:00)

Напомним, ранее Фокус рассказывал о том, что президент львовского клуба "Рух" Григорий Козловский оскорбил Александра Усика и Василия Ломаченко, обозвав их "гопниками и тупыми ватниками".

Василий Ломаченко, комментируя скандал с флагом, ответил хейтерам словами русского поэта.