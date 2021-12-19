"Гопники и тупые в*тники": президент клуба "Рух" оскорбил Усика и Ломаченко (фото)

Григорий Козловский поздравил Дениса Беринчика с победой над россиянином, назвав его "настоящим козаком".

Футбольный функционер Григорий Козловский, чей клуб "Рух" выступает в Украинской премьер-лиге, негативно высказался в адрес украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко. Свой комментарий он оставил под публикацией, посвященной победе другого спортсмена Дениса Беринчика.

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Так, Instagram-сообщество "Брутальный футбол" поздравило украинского боксера Дениса Беринчика с победой над россиянином Исой Чаниевым.

Владелец футбольного клуба "Рух" поприветствовал достижение спортсмена и нелицеприятно высказался в адрес других боксеров.

Григорий Козловский в своем комментарии не называл имен, но очевидно, что сообщение было адресован в адрес именно Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Красавец, поздравляем. Не то, что те два гопника московских, которые являются тупыми в*тниками, со своими попами-ФСБшниками. А вот Беринчик — настоящий козак", — написал Козловский в комментариях под публикацией.

Василий Ломаченко и Александр Усик пока никак не отреагировали на комментарий президента футбольного клуба "Рух", выступающего в УПЛ.

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Отметим, что украинский боксер Денис Беринчик на глаза у Кличко победил россиянина Ису Чаниева. Поединок в рамках защиты титула чемпиона по версии WBO International проходил в Броварах. По итогам 12 раундов судьи вынесли единогласное решение и победу в поединке присудили Денису Беринчику.

Напомним, что в мае 2020 года Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме о "едином народе". Боксеры вместе с митрополитом Онуфрием размышляли об отношениях со своими друзьями из РФ, а также затрагивали тему патриотизма и национализма.

После съемок фильма Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу "Миротворца". Спортсменов обвинили в отрицании военной агрессии РФ, а также в участии в пропагандистских акциях, направленных против Украины.

Боксер Василий Ломаченко также заявлял, что не разорвет дружеские отношения с россиянами из-за политики. Спортсмен выразил надежду, что бокс объединяет людей, несмотря на политическую ситуацию между Украиной и Россией.