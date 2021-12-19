"Гопники та тупі в*тники": президент клубу "Рух" образив Усика та Ломаченка (фото)

Григорій Козловський привітав Дениса Берінчика з перемогою над росіянином, назвавши його "справжнім козаком".

Футбольний функціонер Григорій Козловський, чий клуб "Рух" виступає в Українській прем'єр-лізі, негативно висловився на адресу українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка. Свій коментар він залишив під публікацією, присвяченій перемозі іншого спортсмена Дениса Берінчика.

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Так, Instagram-спільнота "Брутальний футбол" привітала українського боксера Дениса Берінчика з перемогою над росіянином Ісою Чанієвим.

Власник футбольного клубу "Рух" привітав досягнення спортсмена і неприємно висловився на адресу інших боксерів.

Григорій Козловський у своєму коментарі не називав імен, але очевидно, що повідомлення було адресовано на адресу саме Олександра Усика та Василя Ломаченка.

"Красавець, вітаємо. Не те, що ті два гопники московських, які є тупими в*тниками, зі своїми попами-ФСБшниками. А ось Берінчик — справжній козак", — написав Козловський у коментарях під публікацією.

Василь Ломаченко та Олександр Усик поки що ніяк не відреагували на коментар президента футбольного клубу "Рух", який виступає в УПЛ.

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Зазначимо, що український боксер Денис Беринчик на очах у Кличка переміг росіянина Ісу Чанієва. Поєдинок у рамках захисту титулу чемпіона за версією WBO International проходив у Броварах. За підсумками 12 раундів судді винесли одноголосне рішення та перемогу у поєдинку присудили Денису Берінчику.

Нагадаємо, що у травні 2020 року Олександр Усик та Василь Ломаченко знялися у російському фільмі про "єдиний народ". Боксери разом із митрополитом Онуфрієм розмірковували про відносини зі своїми друзями з РФ, а також торкалися теми патріотизму та націоналізму.

Після зйомок фільму Олександр Усик та Василь Ломаченко потрапили до бази "Миротворця". Спортсменів звинуватили у запереченні військової агресії РФ, а також в участі у пропагандистських акціях, спрямованих проти України.

Боксер Василь Ломаченко також заявляв, що не розірве дружніх стосунків із росіянами через політику. Спортсмен висловив сподівання, що бокс об'єднує людей, незважаючи на політичну ситуацію між Україною та Росією.