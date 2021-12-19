З розбитим носом та на очах у Кличка. Берінчик переміг росіянина Чанієва
Українець захистив титул чемпіона за версією WBO International.
У Броварах завершився вечір боксу, головною подією якого став поєдинок українця Дениса Беринчика проти росіянина Іси Чанієва. Обидва суперники боксують у легкій ваговій категорії.
За поєдинком із зали спостерігали українські боксери Сергій Дзиндзирук, В'ячеслав Сенченко, Віктор Постол та Володимир Кличко.
Суперники провели у рингу усі 12 раундів, відведених регламентом. У перших раундах боксери проводили гострі атаки. Але в 5-му раунді Чанієв завдав супернику серйозного пошкодження, розбивши ніс. Команді Берінчика довелося добре попрацювати, аби українець зміг продовжити бій. У 6-7 раундах чемпіон за версією WBO International адаптувався до нової особливості організму. Починаючи з 8-го раунду, Берінчик нарощував перевагу і мав шанси завершити бій достроково, але Чанієв вистояв.
Судді винесли одностайне рішення – перемога Берінчика за підсумками 12 раундів. Українець виглядав досить виснаженим: на обличчі залишилися садни та пошкодження, тому захист титулу він святкував стримано.
Зазначимо, що Іса Чанієв у 2019 році програвав Річарду Коммі, з яким тиждень тому боксував інший український спортсмен Василь Ломаченко.
В андеркарті бою Денис Беринчик — Іса Чанієв зійшлися двоє українських суперважкоатлетів: Владислав Сіренко — Андрій Руденко. Цей поєдинок завершився перемогою Сіренка технічним нокаутом у шостому раунді, хоч Руденко і не вирушив на підлогу. Рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.
Нагадаємо, у липні Денис Беринчик побився з Артемом Лобовим на голих кулаках та здобув перемогу. Після цього поєдинку Артем Лобов оголосив про завершення кар'єри у бойових єдиноборствах. У листопаді ірландський боєць змішаних єдиноборств дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу, в якому згадав про протистояння з Беринчиком та розвиток ММА в Україні.