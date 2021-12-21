"Він же не з прапором Росії вийшов": Гвоздик заступився за Ломаченка (відео)

Ексчемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC виступив проти засудження Василя Ломаченка за вихід у ринг без українського прапора.

Український боксер Олександр Гвоздик, який завершив кар'єру у 2020 році, виступив на підтримку свого колеги Василя Ломаченка. В інтерв'ю YouTube-каналу Usachev TV, 34-річний спортсмен зазначив, що не розуміє обурень щодо того, що Ломаченко вийшов у ринг із прапором Аккермана, а не України.

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"Жванецький сказав: "патріотизм — це чітке, аргументоване пояснення того, що ми повинні жити гірше за інших". Стосовно Васі, це його бажання, з чим хоче, з тим і вийшов. Білгород-Дністровський — це що, не Україна? У цьому плані хейтерів не підтримую. А якби він захотів вийти з прапором "Мерседеса"? Це його особиста справа. І це зовсім не говорить про те, що він не підтримує свою рідну країну. Людина проробила роботу і винесла прапор міста, ну захотілося йому так. Він що, комусь щось винен чи що?" — сказав Олександр Гвоздик.

Він також відреагував на заяву Володимира Кличка, котрий обурився фактом відсутності українського прапора на плечах Ломаченка.

"Я так розумію, у них відносини складаються не дуже. Вася не великий фанат мистецтва Володимира Кличка. Можливо, Володимир таким чином зробив якийсь крок у відповідь. Я не розумію цього. Він же не вийшов з прапором Росії, наприклад. Ось це було б інше питання. Або вийшов би зі свастикою або з черепом і кістками. Але вийшла людина з прапором свого міста, яке є частиною України. У чому проблема?", — заявив Гвоздик.

[ + – ] Олександр Гвоздик — про скандал з Василем Ломаченком та прапором (з 26:00)

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що президент львівського клубу "Рух" Григорій Козловський образив Олександра Усика та Василя Ломаченка, обізвавши їх "гопниками та тупими ватниками".

Василь Ломаченко, коментуючи скандал із прапором, відповів хейтерам словами російського поета.