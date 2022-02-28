"Мы все маленькие люди, мы ничего не можем": Лобода в слезах попросила прекратить войну

По словам певицы, ее семья, близкие и друзья вынуждены прятаться от бомбежек в подвалах и метро. Комментарии к видео она закрыла.

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в социальной сети Instagram обращение, в котором со слезами на глазах просит прекратить войну.

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Едва сдерживая рыдания, она сказала, что является украинской певицей, а последние четыре года жила и работала в России, Украине и по всему миру, а сейчас обосновалась в Европе. То, что происходит последние пять дней, певица охарактеризовала как "самое худшее", что произошло с ней, ее родными и близкими, живущими в Украине, с ее друзьями":

"Я не могу себя собрать, не понимаю, что делать. Я хочу сказать, что в моей стране, в Украине, происходит полномасштабная война. Людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, и с ними рядом маленькие дети. Многие пытаются сбегать под пулями, под ракетами. У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, подвалах, метро, потому что вывезти их мы пока не можем. Я вас очень прошу, тех, кто может остановить этот ужас. Ведь мы все – мы все маленькие люди. Мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы, и которые могут сделать так, чтобы весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем – непонятно. Жизнь всех нас – на волоске. А Украина с каждой секундой теряет, и теряет и теряет людей. Но мы же все хотим мира. Мы же, все люди на планете, хотим мира. Среди моих подписчиков – 10 миллионов россиян. Я вас очень прошу, я умоляю вас: давайте все остановим".

Во время обращения Лобода не упомянула, с какой стороны в Украину летят ракеты, и откуда в Киев идут колонны военной техники.

Всего за несколько часов публикация собрала свыше 2,1 млн просмотров. Комментарии к ней артистка закрыла.

Тем временем известные украинцы продолжают записываться в ряды территориальной обороны, чтобы защищать Украину от российской агрессии. Сегодня стало известно о том, что всемирно известный боксер Александр Усик – среди них. Ранее так поступил Василий Ломаченко.