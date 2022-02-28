Боксер Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны

Ранее чемпион пытался образумить россиян словами, обращаясь к ним с просьбами остановить вторжение.

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик последовал примеру своего коллеги Василия Ломаченко и стал на защиту родины. Он вступил в ряды территориальной обороны, о чем на своей странице в Facebook рассказал глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов.

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Он опубликовал снимок, на котором позирует рядом с боксером. На фото Александр в форме и с автоматом в руках.

"Объединены одной целью – защиты нашей Родины! К победе!", – подписал он кадр.

[ + – ] Александр Усик – в рядах теробороны Фото: Андрей Небытов/Facebook

В сториз своего Instagram спортсмен опубликовал кадры из Мариуполя, на которых медики спасают раненых жителей, пострадавших после обстрелов российской армии.

"Это, по-вашему, нацики? Россияне, остановите это!", – гласит подпись.

[ + – ] Усик показал, как врачи спасают раненых мирных жителей после обстрелов в Мариуполе Фото: Скриншот

Накануне Александр опубликовал видео, где признается в любви украинскому народу, а также подчеркивает, что очень гордится тем, что он – украинец. Затем он перешел на русский язык и, обращаясь к захватчикам, сказал, что они воюют не с нашим правительством или армией, а с целым украинским народом.

"Это наша земля! Мы здесь дома и не мы к вам пришли! Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим!".

Ранее он призывал россиян остановиться, а Путина – сесть за стол переговоров.