"Остановите войну": Усик обратился к Путину (видео)

Украинский боксер призвал президента России сесть за стол переговоров и прекратить военную агрессию против Украины.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик записал видеообращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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35-летний боксер сопроводил свой монолог текстом на английском языке. Он призвал россиян не ехать на войну с украинцами, а также обратился к Путину с просьбой прекратить военные действия на территории Украины.

"Доброе утро всем. Меня зовут Александр Усик. Я хотел бы обратиться к жителям России. Если мы считаем себя братьями, православными. Не пускайте своих детей в нашу страну, не воюйте с нами. Также обращаюсь к Президенту Владимиру Путину. Вы можете остановить эту войну. Пожалуйста, просто сядьте и обсудите это с нами без претензий. Наши дети, жены, бабушки прячутся в подвалах… Мы здесь, в своей стране, мы не можем по-другому — мы защищаемся… Хватит! Остановите эту войну, — сказал Александр Усик в обращении.

[ + – ] Александр Усик обратился к Владимиру Путину (видео)

Александр Усик в момент начала боевых действий на территории Украины находился вне страны, но вернулся в Киев вчера вечером. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Он также записал видео, в котором рассказал, что уезжал из страны по рабочим вопросам.

Ранее Фокус рассказывал о реакции украинского футболиста Александра Зинченко на военное вторжение России в Украину. Зинченко опубликовал фотографию Владимира Путина в своей Instagram-stories, в котором осудил начало полномасштабной войны России против Украины. Instagram удалил эту публикацию, но футболист продолжил делать посты и сторис, направленные на поддержку Украины во время войны с Россией.

Напомним, что Россия начала войну против Украины утром 24 февраля 2022 года. В этот день Владимир Путин объявил о начале "военной операции", направленной на "демилитаризацию и "денацификацию Украины".