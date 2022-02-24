Instagram удалил публикацию Зинченко о Путине. Украинский футболист высказался против военного вторжения России

Игрок высказался против вторжения российских войск в Украину и поделился своим мнением о главе Кремля.

Футболист сборной Украины и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался против вторжения армии РФ в Украину, которое началось во вторник, 24 февраля. Пост он выложил в Instagram.

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"Я надеюсь, что ты сдохнешь самой мучительной смертью, мразь!" — такими словами Александр Зинченко подписал опубликованный в Instagram пост с изображением президента РФ Владимира Путина.

Публикация провисела недолго, спустя некоторое время соцсеть удалила историю. Впоследствии украинец опубликовал еще один пост с изображением карты Украины.

Также украинский футболист опубликовал обращение к жителям России Олега Щербакова, главного редактора издания Tribuna.com.

Журналист прокомментировал начало полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины.

"Россияне, приятно вам проснуться в фашистской Германии? Любой русский, не высказавший свое мнение громко сейчас, будет считаться врагом навсегда. Больше нет полутонов", — заявил Щербаков.

Ранее Фокус сообщал, что гол нападающего лиссабонской "Бенфики" Романа Яремчука помог его команде добиться ничьи в плей-офф Лиги Чемпионов против "Аякса". Украинец начал матч со скамейки запасных, во втором тайме его выпустили на замену, когда лиссабонцы уже проигрывали. После забитого мяча Яремчук снял футболку клуба под которой была майка с изображением украинского герба. "Я хочу поддержать мою страну", — прокомментировал свою акцию нападающий после матча.