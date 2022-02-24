С трезубцем на сердце. Украинец Яремчук спас "Бенфику" от поражения в Лиге чемпионов

Украинский нападающий забил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и напомнил Европе о военной угрозе в Украине.

В Лиге чемпионов УЕФА сыграны матчи 1/8 финала. В одном из них лиссабонская "Бенфика", за которую выступает украинский нападающий Роман Яремчук, противостояла нидерландскому клубу "Аякс".

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Украинский футболист стал главным героем матча. "Бенфика" оказалась в роли отыгрывающейся стороны уже на 18-й минуте, когда нидерландский клуб вывел вперед Душан Тадич. Однако уже спустя 8 минут равный счет был восстановлен: мяч в свои ворота отправил Себастьян Алле. Однако спустя три минуты он же снова вывел "Аякс" вперед.

В середине второго тайма на поле появился Роман Яремчук. Спустя 10 минут он сравнял счет. Забив мяч, украинский нападающий снял футболку, под которой была еще одна — с трезубцем. Этим жестом Яремчук призвал Европу обратить внимание на военную агрессию России в Украине.

"Я хочу поддержать мою страну. В клубе разговаривали со мной и четко озвучили свое желание сделать все, чтобы помочь мне. Я благодарен "Бенфике". Неважно, играю 5 или 10 минут, я всегда бьюсь за команду, партнеров и фанатов. Я здесь, чтобы забивать голы", — сказал Роман Яремчук.

Ответный матч "Аякс" — "Бенфика" состоится 15 марта в Амстердаме.

Лига чемпионов УЕФА. 1/8 финала.

"Бенфика" — "Аякс" — 2:2 (1:2)

Голы: 0:1, Тадич, 18; 1:1, Алле (автогол), 26; 1:2, Алле, 29; 2:2, Яремчук, 72.

Напомним, ранее в поддержку Украины высказался экс-главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко. Он призвал украинцев сплотиться в сложное для страны время и отметил, что Украина пережила много непростых периодов.

Вооруженные силы Российской Федерации начали военную операцию утром 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.