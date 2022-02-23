"Украина – моя Родина. В единстве мы победим!" – Андрей Шевченко

Футбольный тренер призвал украинцев сплотиться в сложное для страны время и отметил, что Украина пережила много непростых периодов.

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко на фоне текущих событий и ввода регулярных российских войск в ОРДЛО выразил поддержку своей стране. По словам Шевченко, за минувшие 30 лет Украина сформировалась как нация. Об этом футбольный специалист написал на своей странице в Facebook.

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"Украина – моя Родина! Я всегда гордился своим народом и своей страной! Мы пережили много непростых периодов и за прошедшие 30 лет сформировались как нация!" — заявил Шевченко, назвав жителей Украины искренними, трудолюбивыми и свободолюбивыми гражданами.

Футбольный тренер призвал украинцев сплотиться, несмотря на сложное время.

"В единстве мы победим! Слава Украине !" — отметил обладатель "Золотого мяча" 2004 года, выступавший за "Динамо" Киев, "Милан" и "Челси".

Напомним, что еще один экс-футболист "Динамо" Киев, а ныне мэр Тбилиси, Каха Каладзе осудил признание Кремлем "Л/ДНР". Градоначальник столицы Грузии напомнил, что Россия оккупировала 20% территории его страны, но, по его словам, он верит, что и Украина, и Грузия смогут возвратить земли, захваченные Россией.

После заявления РФ о независимости "Л/ДНР" и официального ввода военного контингента на Донбасс, чиновники из УЕФА заявили, что могут отнять у Санкт-Петербурга право на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее Фокус сообщал, что турецкий клуб решил воспользоваться сложным положением в Украине и переманить перспективных бразильцев "Шахтера". На карандаше у спортивного директора "Бешикташа": бразильцы Тете и Фернандо, а также игрок сборной Буркина-Фасо Ласина Траоре.