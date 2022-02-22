УЕФА размышляет над переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга, — СМИ

Согласно данным издания Mirror, в УЕФА задумались о переносе финала Лиги чемпионов после признания Владимиром Путиным "Л/ДНР".

Решающий матч Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2021/2022 может состояться не в Санкт-Петербурге, сообщает издание Mirror.

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Финал главного клубного турнира Европы запланирован на 29 мая. Но, как сообщает источник, в УЕФА возникли серьезные сомнения в том, что это произойдет на "Газпром Арене", из-за потенциального вторжения России в соседнюю страну.

Если это произойдет, у руководящего органа европейского футбола не будет иного выбора, кроме как отказаться от первоначального плана и найти альтернативное место проведения.

Лондонский "Уэмбли" станет одним из возможных стадионов, которые могут стать альтернативой проведению финала. В пользу этого сценария может сыграть тот факт, если в решающем матче сойдутся две английские команды. Вероятность такого исхода высока, поскольку на стадии 1/8 финала Англия представлена в Лиге чемпионов такими командами, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что "Уэмбли" был одним из ключевых стадионов во время Евро-2020, который из-за пандемии был перенесен на лето 2021 года. Именно в Лондоне состоялись полуфинальный и финальный матчи чемпионата.

Также сообщается, что проведение финала Лиги чемпионов принесет принимающему городу порядка 60 миллионов фунтов стерлингов.

УЕФА внимательно следит за ситуацией на востоке Украины и разрабатывает несколько сценариев развития.

Отметим, что прецедент переноса финала Лиги чемпионов из одного города в другой уже был: в 2021 году из-за пандемии коронавируса, УЕФА приняла решение о переносе матча из Стамбула в Порту. В финале сошлись два английских клуба — "Челси" и "Манчестер Сити". Победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 стал лондонский "Челси".

Напомним, что в 2018 году финал Лиги чемпионов состоялся в Киеве, на стадионе НСК "Олимпийский".