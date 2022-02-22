УЄФА розмірковує над перенесенням фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга, — ЗМІ

За даними видання Mirror, в УЄФА задумалися про перенесення фіналу Ліги чемпіонів після визнання Володимиром Путіним "Л/ДНР".

Вирішальний матч Ліги чемпіонів УЄФА в сезоні 2021/2022 може відбутися не в Санкт-Петербурзі, повідомляє видання Mirror.

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Фінал головного клубного турніру Європи заплановано на 29 травня. Але, як повідомляє джерело, в УЄФА виникли серйозні сумніви в тому, що це станеться на "Газпром Арені" через потенційне вторгнення Росії в сусідню країну.

Якщо це станеться, керівний орган європейського футболу не матиме іншого вибору, окрім як відмовитися від початкового плану та знайти альтернативне місце проведення.

Лондонський "Вемблі" стане одним із можливих стадіонів, які можуть стати альтернативою проведенню фіналу. На користь цього сценарію може зіграти той факт, якщо у вирішальному матчі зійдуться дві англійські команди. Імовірність такого результату висока, оскільки на стадії 1/8 фіналу Англія представлена в Лізі чемпіонів такими командами, як "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що "Вемблі" був одним із ключових стадіонів під час Євро-2020, який через пандемію було перенесено на літо 2021 року. Саме у Лондоні відбулися півфінальний і фінальний матчі чемпіонату.

Також повідомляється, що проведення фіналу Ліги чемпіонів принесе місту, що приймає, приблизно 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

УЄФА уважно стежить за ситуацією на сході України та розробляє кілька сценаріїв розвитку.

Зазначимо, що прецедент перенесення фіналу Ліги чемпіонів з одного міста в інше вже був: у 2021 році через пандемію коронавірусу УЄФА ухвалила рішення про перенесення матчу зі Стамбула в Порту. У фіналі зійшлися два англійські клуби — "Челсі" та "Манчестер Сіті". Переможцем Ліги чемпіонів УЄФА 2020/2021 став лондонський "Челсі".

Нагадаємо, що у 2018 році фінал Ліги чемпіонів відбувся у Києві, на стадіоні НСК "Олімпійський".