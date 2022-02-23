"Україна – моя Батьківщина. У єдності ми переможемо!" — Андрій Шевченко

Футбольний тренер закликав українців згуртуватися у складний для країни час та зазначив, що Україна пережила багато непростих періодів.

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко на тлі поточних подій та введення регулярних російських військ до ОРДЛО висловив підтримку своїй країні. За словами Шевченка, за минулі 30 років Україна сформувалася як нація. Про це футбольний фахівець написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Україна – моя Батьківщина! Я завжди пишався своїм народом та своєю країною! Ми пережили багато непростих періодів і за минулі 30 років сформувалися як нація!" — заявив Шевченко, назвавши мешканців України щирими, працьовитими та волелюбними громадянами.

Футбольний тренер закликав українців згуртуватися, попри складний час.

"У єдності ми переможемо! Слава Україні!" — зазначив володар "Золотого м'яча" 2004 року, який виступав за "Динамо" Київ, "Мілан" та "Челсі".

Нагадаємо, що ще один ексфутболіст "Динамо" Київ, а нині мер Тбілісі Каха Каладзе засудив визнання Кремлем "Л/ДНР". Міський голова столиці Грузії нагадав, що Росія окупувала 20% території його країни, але, за його словами, він вірить, що і Україна, і Грузія зможуть повернути землі, захоплені Росією.

Після заяви РФ про незалежність "Л/ДНР" та офіційного введення військового контингенту на Донбас, чиновники з УЄФА заявили, що можуть відібрати у Санкт-Петербурга право на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Фокус повідомляв, що турецький клуб вирішив скористатися складним становищем в Україні та переманити перспективних бразильців "Шахтаря". На олівці у спортивного директора "Бешикташу": бразильці Тете та Фернандо, а також гравець збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре.