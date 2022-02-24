Із тризубом на серці. Українець Яремчук врятував "Бенфіку" від поразки в Лізі чемпіонів

Український нападник забив у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та нагадав Європі про військову загрозу в Україні.

У Лізі чемпіонів УЄФА зіграно матчі 1/8 фіналу. В одному з них Лісабонська "Бенфіка", за яку виступає український нападник Роман Яремчук, протистояла нідерландському клубу "Аякс".

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Український футболіст став головним героєм матчу. "Бенфіка" опинилася в ролі сторони, що відіграється, вже на 18-й хвилині, коли нідерландський клуб вивів вперед Душан Тадіч. Проте вже через 8 хвилин рівний рахунок відновили: м'яч у ворота відправив Себастьян Алле. Проте через три хвилини він знову вивів "Аякс" вперед.

У середині другого тайму на полі з'явився Роман Яремчук. Через 10 хвилин він зрівняв рахунок. Забивши м'яч, український нападник зняв футболку, під якою була ще одна — із тризубом. Цим жестом Яремчук закликав Європу звернути увагу на військову агресію Росії в Україні.

"Я хочу підтримати мою країну. В клубі розмовляли зі мною і чітко озвучили своє бажання зробити все, щоб допомогти мені. Я вдячний "Бенфіці". Не важливо, граю 5 або 10 хвилин, я завжди б'юся за команду, партнерів та фанатів. Я тут, щоб забивати голи", — сказав Роман Яремчук.

Матч-відповідь "Аякс" — "Бенфіка" відбудеться 15 березня в Амстердамі.

Ліга чемпіонів УЄФА. 1/8 фіналу.

"Бенфіка" — "Аякс" — 2:2 (1:2)

Голи : 0:1, Тадич, 18; 1:1, Алле (автогол), 26; 1:2, Алле, 29; 2:2, Яремчук, 72.

Нагадаємо, раніше на підтримку України висловився ексголовний тренер національної збірної Андрій Шевченко. Він закликав українців згуртуватися в складний для країни час та зазначив, що Україна пережила багато непростих періодів.

Збройні сили Російської Федерації розпочали військову операцію вранці 24 лютого. Президент України Володимир Зеленський запровадив воєнний стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.