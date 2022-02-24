Instagram видалив публікацію Зінченка про Путіна. Український футболіст висловився проти військового вторгнення Росії

Гравець висловився проти вторгнення російських військ в Україну та поділився своєю думкою про главу Кремля.

Футболіст збірної України та захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко висловився проти вторгнення армії РФ в Україну, яке розпочалося у вівторок, 24 лютого. Пост він виклав в Instagram.

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"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота!" — такими словами Олександр Зінченко підписав опубліковану в Instagram пост із зображенням президента РФ Володимира Путіна.

Публікація провисіла недовго, згодом соцмережа видалила історію. Згодом українець опублікував ще одну із зображенням карти України.

Також український футболіст опублікував звернення до росіян Олега Щербакова, головного редактора видання Tribuna.com.

Журналіст прокоментував початок повномасштабного вторгнення російської армії на територію України.

"Росіяни, приємно вам прокинутися у фашистській Німеччині? Будь-кого з росіян, хто не висловив свою думку голосно зараз, вважатимуть ворогом назавжди. Більше немає півтонів", — заявив Щербаков.

Раніше Фокус повідомляв, що гол нападника лісабонської "Бенфіки" Романа Яремчука допоміг його команді досягти нічиї в плей-офф Ліги Чемпіонів проти "Аяксу". Українець розпочав матч із лави запасних, у другому таймі його випустили на заміну, коли лісабонці вже програвали. Після забитого м'яча Яремчук зняв футболку клубу, під якою була майка із зображенням українського герба. "Я хочу підтримати мою країну", — прокоментував свою акцію нападник після матчу.