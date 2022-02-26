"Зупиніть війну": Усік звернувся до Путіна (відео)

Український боксер закликав президента Росії сісти за стіл переговорів та припинити військову агресію проти України.

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усік записав відеозвернення до президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

35-річний боксер супроводжував свій монолог текстом англійською. Він закликав росіян не їхати на війну з українцями, а також звернувся до Путіна із проханням припинити військові дії на території України.

"Доброго ранку всім. Мене звуть Олександр Усик. Я хотів би звернутися до жителів Росії. Якщо ми брати, православні. Не пускайте своїх дітей до нашої країни, не воюйте з нами. Також звертаюся до Президента Володимира Путіна. Ви можете зупинити цю. війну... Будь ласка, просто сядьте і обговоріть це з нами без претензій... Наші діти, дружини, бабусі ховаються у підвалах... Ми тут, у своїй країні, ми не можемо інакше — ми захищаємось... Досить! Зупиніть цю війну, — сказав Олександр Усик у зверненні.

[ + – ] Олександр Усік звернувся до Володимира Путіна (відео)

Олександр Усик у момент початку бойових дій на території України перебував поза межами країни, але повернувся до Києва вчора ввечері. Про це він повідомив на своїй сторінці у Instagram. Він також записав відео, в якому розповів, що їхав із країни з робочих питань.

Раніше Фокус розповідав про реакцію українського футболіста Олександра Зінченка на військове вторгнення Росії в Україну. Зінченко опублікував фотографію Володимира Путіна у своїй Instagram-stories, де засудив початок повномасштабної війни Росії проти України. Instagram видалив цю публікацію, але футболіст продовжив робити пости та сторіс, спрямовані на підтримку України під час війни з Росією.

Нагадаємо, що Росія розпочала війну проти України вранці 24 лютого 2022 року. Цього дня Володимир Путін оголосив про початок "воєнної операції", спрямованої на "демілітаризацію та "денацифікацію України".