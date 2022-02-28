Боксер Олександр Усик вступив до лав територіальної оборони

Раніше чемпіон намагався переконати росіян словами, звертаючись до них із проханнями зупинити вторгнення.

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик наслідував приклад свого колеги Василя Ломаченка та став на захист батьківщини. Він вступив до лав територіальної оборони, про що на своїй сторінці у Facebook розповів голова Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Він опублікував знімок, на якому позує поряд із боксером. На фото Олександр у формі та з автоматом у руках.

"Об'єднані однією метою – захистом нашої Батьківщини! До перемоги!" – підписав він кадр.

[ + – ] Олександр Усик – у лавах тероборони Фото: Андрій Нєбитов/Facebook

У сторіз свого Instagram спортсмен опублікував кадри з Маріуполя, на яких медики рятують поранених жителів, які постраждали після обстрілу російської армії.

"Це, на вашу думку, нацики? Росіяни, зупиніть це!" — каже підпис.

[ + – ] Усик показав, як лікарі рятують поранених мирних жителів після обстрілів у Маріуполі Фото: Скриншот

Напередодні Олександр опублікував відео, де освідчується в любові українському народу, а також наголошує, що дуже пишається тим, що він – українець. Потім він перейшов на російську мову та, звертаючись до загарбників, сказав, що вони воюють не з нашим урядом чи армією, а з цілим українським народом.

"Це наша земля! Ми тут удома, і не ми до вас прийшли! Нас не треба звільняти, ми самі себе звільнимо!".

Раніше він закликав росіян зупинитись, а Путіна – сісти за стіл переговорів.