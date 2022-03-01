"Чоловік і мама ховаються від бомбардувань у підвалі". Віра Брежнєва про війну в Україні

Співачка повідомила, що її близькі зараз у небезпеці

Співачка Віра Брежнєва, ексвокалістка українського гурту "ВІА Гра" та дружина музичного продюсера Костянтина Меладзе, прокоментувала війну в Україні. Віра наголосила, що вона ніколи не робила акценту на росіян чи українців, але зараз настав серйозний момент.

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"Мої мама та бабуся — росіяни. Тато і дідусь — українці. Обидва народи — мої предки та моя кров. Я народилася і живу в Україні. І зараз у нас біда. У мене в підписниках 32% росіян. Я просто хочу, щоб ви знали правду. І якщо у ваших силах щось зробити – зробіть це”, – написала знаменитість.

Співачка опублікувала на своїй сторінці знімки та відео того, що відбувається в Україні, і повідомила, що це торкнулося і її сім'ї теж.

"Все більше будинків, шкіл, садків зруйновано. Зруйновано важливі будівлі для забезпечення життєдіяльності міст. Я з дітьми зараз у безпеці. Але мій чоловік і мама, сім'я молодшої сестри в Києві ховаються від бомбардувань у підвалах. І всі до єдиного українці благають російських солдатів — не приходьте. Не вбивайте. Немає в цій війни сенсу. Немає в неї виправдання. Не можна її продовжувати. Зупиніть війну!" — написала вона.

Співачка коментує воєнний конфлікт в Україні з першого дня. Так, 24 лютого Віра опублікувала в інстаграм пост зі словами: "Навіть у своїх страшних снах я не могла уявити, що Росія колись нападе на Україну. Але зараз це не сон".

Раніше відеозвернення опублікувала і Світлана Лобода, яка чотири роки жила та працювала в Росії, але зараз влаштувалася в Європі. Ледве стримуючи ридання, співачка повідомила, що в неї в Києві залишилися найближчі родичі та друзі. Вони змушені ховатися в підвалах і не можуть покинути територію столиці. Співачка закликала припинити цю війну.

Тим часом світові зірки не залишилися осторонь того, що відбувається в Україні та висловили свою підтримку. Зокрема, нас підтримали Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Кім Кардаш'ян і багато інших.