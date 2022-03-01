"Муж и мама прячутся от бомбежек в подвале". Вера Брежнева о войне в Украине

Певица сообщила, что ее близкие сейчас в опасности

Певица Вера Брежнева экс-вокалистка украинской группы "ВИА Гра" и супруга музыкального продюсера Константина Меладзе, прокомментировала войну в Украине. Вера подчеркнула, что она никогда не делала акцента на русских или украинцах, но сейчас настал серьезный момент.

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"Мои мама и бабушка — русские. Папа и дедушка — украинцы. Оба народа — мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда. У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать — сделайте это", — написала знаменитость.

Певица опубликовала на своей страничке снимки и видео происходящего в Украине и сообщила, что это коснулось и ее семьи тоже.

"Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах. И все до единого украинцы молят русских солдат — не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у нее оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну!" — написала она.

Певица комментирует военный конфликт в Украине с первого дня. Так, 24 февраля Вера опубликовала в инстаграм пост со словами: "Даже в самых своих страшных снах я не могла представить, что Россия когда-нибудь нападет на Украину. Но сейчас это не сон".

Ранее видеообращение опубликовала и Светлана Лобода, которая четыре года жила и работала в России, но сейчас обосновалась в Европе. Едва сдерживая рыдания, певица сообщила, что у нее в Киеве остались самые близкие родственники и друзья. Они вынуждены прятаться в подвалах и не могут покинуть территорию столицы. Певица призвала прекратить эту войну.

Тем временем мировые звезды не остались в стороне от того, что происходит в Украине и высказали свою поддержку. В частности, нас поддержали Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Ким Кардашьян и многие-многие другие.