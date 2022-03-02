"Мне очень жаль вас": Макс Барских записал откровенное обращение к россиянам (видео)

Певец призвал россиян брать пример с украинцев и добавил, что больше никогда не будет давать концерты в РФ.

31-летний украинский певец родом из Херсона Макс Барских с миллионной аудиторией в Instagram записал обращение к россиянам из-за войны, которую соседнее государство развернуло против нашей страны. Оно получилось довольно объемным, поэтому артист разделил его на три части.

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Для начала он рассказал гражданам РФ, как меняется их жизнь. В частности артист поинтересовался, как российский президент превратил такую великую державу в помойку, над которой смеется весь мир:

"Вы еще не осознали, что ему на вас глубоко нас*ать? Он давно подписал контракт с Сатаной и он скоро отправится в ад. А вы будете задыхаться от того пе*дежа. Если вам нравится такая жизнь – ради Бога, оставляйте все, как есть".

Барских высмеял трусость россиян, которые боятся идти против силовиков с дубинками.

"У нас тут летают ракеты, убивают людей каждый день зачищают города. Люди сидят в бомбоубежищах. Вот что значит настоящий страх. А не то, что на вас помашут дубинкой, и вы в испуге убегаете. Вы кричите, что Россия держава, великий народ. Так вот, как показывает практика, это все неправда. Если бы вы были великим народом, вы бы стояли на площади и отстаивали свои права", – подчеркнул он.

Не обошел он стороной и сравнительну характеристику двух президентов. По его словам, украинский – рядом с народом и сражается вместе с ним, а российский сидит в бункере.

"Мне очень жаль вас. Если вы не примете хоть какие-то меры, то так и останетесь на утопающем корабле. Я призываю вас выходить на улицы и показывать себя: давать отпор, пи*дить их, забрасывать палками, камнями, чем угодно. Вы ж – народ предприимчивый. Вы ж, наверняка, придумаете, что сделать. Неужели за столько лет вы не замечали, как вас постоянно на*бывали? Посмотрите даже на мимику всех ваших политиков, включая вашего ботоксного президента. Это просто стадо орков. Тупо жадных орков, которым всегда всего мало, а страдаете вы. Посмотрите, где вы. Мне очень жаль вас, правда, потому что в России есть хорошие люди. Но пока вы будете сидеть по квартирах своих, думая, что вас побьют, то так и будете сидеть и смотреть, как ваш тиран уничтожает вашу великую Россию", – поясняет Макс.

Певец отметил, что люди ведутся на пропаганду не от большого ума, но со временем им будет очень стыдно за ту ненависть, которую они испытывают сейчас. Он порекомендовал направить ее против своего правительства, напомнив, что власти каждый день отправляют в Украину новых солдат на смерть, скрывая реальные потери.

"Они погибают здесь. Многие сдаются в плен. Обратите внимание, как украинские солдаты обращаются с пленными, в отличие от русских", – акцентировал исполнитель, добавив, что война сплотила Украину и сделала ее сильнее.

И напоследок Барских сообщил, что больше никогда не будет выступать на территории России:

"Территория России вычеркивается из моей географии. После того, что народ Украины пережил, в вашу дырявую Россию никто не захочет приезжать. Да вас никто не захочет видеть по всему миру. Уже ж отменили рейсы, самолеты, заметили? Вы гоните все время на Америку, на Европу, а сами комфортно живете. Так вот смотрите, как медленно вас будут отключать от мира. И вы будете жить в своем маленьком вакууме. Никому не нужная Россия. Удачи вам и успехов".

Ранее обращение опубликовала и Светлана Лобода, которая, едва сдерживая рыдания, сообщив, что ее родные и близкие прячутся в подвалах в Киеве от обстрелов. Аналогичная ситуация – у Веры Брежневой.