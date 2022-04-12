Оля Полякова записала колыбельную и показала детей, увидевших войну (видео)

Песня звучит под музыку легендарного композитора Мирослава Скорика.

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Украинская певица Ольга Полякова представила песню "Колыбельная Мелодия Украины", в которой показала боль, настроения и надежды всех украинцев. В клип вошли кадры военной хроники, где особенно много детей, которых зацепила война.

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Артистка перепела колыбельную в духе традиционных украинских колыбельных на мелодию легендарного украинского композитора Мирослава Скорика, взяв мелодию из фильма "Высокий перевал".

Автор песни – Александр Вратарев, ранее писавший хиты для Дмитрия Гнатюка, Софии Ротару, Иво Бобула и Назария Яремчука.

В описании к видео говорится о том, что даже ученые, анализируя колыбельные в украинской культуре, отмечают, что их ритмическая и содержательная компоненты оказывают чрезвычайно сильное психологическое влияние на тех, кто их слушает: успокаивают, внушают чувство уюта и комфорта, безопасности домашнего дома. Поэтому, следуя традиции, Оля Полякова заложила в новую песню смысл, что откликнется каждому украинцу, ведь сейчас мы как никогда одна большая семья.

"Прижимайте к себе детей, если у вас такая возможность, обязательно говорите с ними о том, что сейчас происходит, находите слова. Пойте им колыбельные, если вас разделяет расстояние. Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее. Она вызывает образы детишек из всех уголков государства, переживших до сих пор переживающих бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах. Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова видеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами — нет сомнений. Слава Украине!", – заявила Полякова.

Ранее новую композицию на тему войны создала и группа The HARDKISS, в которой Юлия Санина спела о новых смыслах таких простых слов.

Напомним, Оля Полякова обратилась к белорусам и объяснила, почему тем не стоит воевать против украинцев, а также придумала, как поддержать наших защитников.