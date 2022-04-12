Оля Полякова записала колискову та показала дітей, які побачили війну (відео)
Пісня звучить під музику легендарного композитора Мирослава Скорика.
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Українська співачка Ольга Полякова представила пісню "Колискова Мелодія України", в якій показала біль, настрої та надії всіх українців. До кліпу увійшли кадри воєнної хроніки, де особливо багато дітей, яких зачепила війна.
Артистка переспівала колискову на кшталт традиційних українських колискових на мелодію легендарного українського композитора Мирослава Скорика, взявши мелодію з фільму "Високий перевал".
Автор пісні — Олександр Вратарьов, який раніше писав хіти для Дмитра Гнатюка, Софії Ротару, Іво Бобула та Назарія Яремчука.
В описі до відео йдеться про те, що навіть вчені, аналізуючи колискові в українській культурі, зазначають, що їх ритмічна та змістовна компоненти мають надзвичайно сильний психологічний вплив на тих, хто їх слухає: заспокоюють, вселяють почуття затишку та комфорту, безпеки домашнього дому. Тому, за традицією, Оля Полякова заклала в нову пісню сенс, що відгукнеться кожному українцю, адже зараз ми як ніколи одна велика сім'я.
"Притискайте до себе дітей, якщо у вас така можливість, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискові, якщо вас розділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, які досі переживають бомбардування в підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але основний зміст пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов'язково буде за нами — немає сумнівів. Слава Україні!" — заявила Полякова.
Раніше нову композицію на тему війни створив і гурт The HARDKISS, в якому Юлія Саніна заспівала про нові сенси таких простих слів.
Нагадаємо, Оля Полякова звернулася до білорусів та пояснила, чому тим не варто воювати проти українців, а також придумала, як підтримати наших захисників.