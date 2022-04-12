Оля Полякова записала колискову та показала дітей, які побачили війну (відео)

Пісня звучить під музику легендарного композитора Мирослава Скорика.

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Українська співачка Ольга Полякова представила пісню "Колискова Мелодія України", в якій показала біль, настрої та надії всіх українців. До кліпу увійшли кадри воєнної хроніки, де особливо багато дітей, яких зачепила війна.

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Артистка переспівала колискову на кшталт традиційних українських колискових на мелодію легендарного українського композитора Мирослава Скорика, взявши мелодію з фільму "Високий перевал".

Автор пісні — Олександр Вратарьов, який раніше писав хіти для Дмитра Гнатюка, Софії Ротару, Іво Бобула та Назарія Яремчука.

В описі до відео йдеться про те, що навіть вчені, аналізуючи колискові в українській культурі, зазначають, що їх ритмічна та змістовна компоненти мають надзвичайно сильний психологічний вплив на тих, хто їх слухає: заспокоюють, вселяють почуття затишку та комфорту, безпеки домашнього дому. Тому, за традицією, Оля Полякова заклала в нову пісню сенс, що відгукнеться кожному українцю, адже зараз ми як ніколи одна велика сім'я.

"Притискайте до себе дітей, якщо у вас така можливість, обов'язково говоріть з ними про те, що зараз відбувається, знаходьте слова. Співайте їм колискові, якщо вас розділяє відстань. Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її. Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, які досі переживають бомбардування в підвалах, прокидаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах. Але основний зміст пісні в тому, що навіть у найважчий момент ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов'язково буде за нами — немає сумнівів. Слава Україні!" — заявила Полякова.

Раніше нову композицію на тему війни створив і гурт The HARDKISS, в якому Юлія Саніна заспівала про нові сенси таких простих слів.

Нагадаємо, Оля Полякова звернулася до білорусів та пояснила, чому тим не варто воювати проти українців, а також придумала, як підтримати наших захисників.