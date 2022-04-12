The HARDKISS представили нову пісню про війну в Україні (відео)

Юлія Саніна розповіла, що зараз відчуває кожен українець.

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Український гурт The HARDKISS представив нову пісню під назвою "Як ти?", присвячену війні та почуттям, які переживають усі, хто опинився в епіцентрі цієї трагедії.

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Солістка колективу й авторка слів і музики (остання написана у співавторстві з Валерієм Бебком) Юлія Саніна розповіла, що для неї ці слова — не просто слова:

"Як ти?" — Нове "я люблю тебе". Так починається мій кожен ранок, день і вечір із батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наше кохання, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповісти на дзвінок і повідомлення, тільки тоді видихнеш. Місяць я не наважувалася сісти писати, мене охоплювала ненависть та лють. А потім я вирішила, що не зможу інакше пережити ці емоції, потрібно викрикувати цей біль. Я відчуваю, що будуть ще написані пісні про подяку та захоплення нашою нацією у боротьбі з російськими окупантами. Пісні про кохання, про надію… А поки що — "Як ти?".

Кліп на пісню витриманий у стилі мінімалізму, оскільки всі почуття передають емоції Юлії у кадрі. У тексті вона звертається до матері, питаючи у тієї, як вона, і розповідаючи про ті жахіття, що переживає країна. Наприкінці кліпу видно сльози на очах артистки.

За інформацією музикантів, усі гроші від прослуховування пісні підуть на гуманітарні потреби, спричинені військовим вторгненням Росії на територію України.

З ранку кліп подивилися вже майже 16 тис. людей, багато хто залишив у коментарях слова подяки, де виплеснув увесь свій біль.

"До сліз. Півтора місяці трималася, а зараз не змогла. Приспів розірвав просто. Я понад місяць не чула голоси своєї матусі, тільки підтримуємо зв'язок через інших людей і сподіваємося, що скоро почуємося та обіймемося. Дякую, Юля", "Ця пісня на 100% передає думки і почуття нашого народу. Мелодія цієї пісні дає всім зрозуміти, що ми готові боротися до кінця, але в той же час вона не агресивна. просили нас рятувати". Спасибі велике. Бессарабія — це Україна!!! Люблю свою країну", "Люблю, куплети вирвані з життя кожного в Україні. Приспів — мої сльози, сьогодні у моєї мами день народження, але вже 8 років її немає і вона не бачить весь цей жах. Люблю вас і знову дякую за кожну ноту!" — пишуть українці під відео.

Нагадаємо, раніше композиція "Ой, у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка та гурту Pink Floyd посіла перші місця у світових чартах.