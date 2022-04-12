The HARDKISS представили новую песню о войне в Украине (видео)

Юлия Санина рассказала о том, что сейчас чувствует каждый украинец.

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Украинская группа The HARDKISS представила новую песню под названием "Як ти?", посвященную войне и чувствам, которые переживают все, кто оказался в эпицентре этой трагедии.

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Солистка коллектива и автор слов и музыки (последняя написана в соавторстве с Валерием Бебко) Юлия Санина рассказала, что для нее эти слова – не просто слова:

"Як ти?" – новое "я люблю тебя". Так начинается мое каждое утро, день и вечер с родителями, командой, друзьями. Как и у каждого украинца. В этих двух словах наша любовь, забота, переживание, страх. Самое важное, чтобы ответить на звонок и сообщение, только тогда выдохнешь. Месяц я не решалась сесть писать, меня охватывала ненависть и ярость. А потом я решила, что не смогу иначе испытать эти эмоции, нужно выкрикивать эту боль. Я чувствую, что будут еще написаны песни об благодарности и увлечении нашей нацией в борьбе с русскими оккупантами. Песни о любви, о надежде… А пока – "Как ты?".

Клип на песню выдержал в стиле минимализма, поскольку все чувства передают эмоции Юлии в кадре. В тексте она обращается к матери, спрашивая у той, как она, и рассказывая о тех ужасах, что переживает страна. В конце клипа видны слезы на глазах артистки.

По информации музыкантов, все деньги от прослушивания песни пойдут на гуманитарные нужды, вызванные военным вторжением России на территорию Украины.

С утра клип посмотрели уже почти 16 тыс. человек, многие оставили в комментариях слова благодарности, где выплеснули всю свою боль.

"До слез. Полтора месяца держалась, а сейчас не смогла. Припев разорвал просто. Я больше месяца не слышала голоса своей мамочки, только поддерживаем связь через других людей и надеемся, что скоро услышимся и обнимемся. Спасибо, Юля", "Эта песня на 100% передает мысли и чувства нашего народа. Мелодия этой песни дает всем понять, что мы готовы бороться до конца, но в то же время она не агрессивна. А слова… Самая первая строчка попадает точно в цель. У всех нас мысли "мы не просили нас спасать". Спасибо большое. Бессарабия- это Украина!!! Люблю свою страну", "Люблю, куплеты вырваны из жизни каждого в Украине. Припев – мои слезы, сегодня у моей мамы день рождения, но уже 8 лет ее нет и она не видит весь этот ужас. Люблю вас и снова спасибо за каждую ноту!", – пишут украинцы под видео.

Напомним, ранее композиция "Ой, у лузі червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка и группы Pink Floyd заняла первые места в мировых чартах.