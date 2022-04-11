Песня Pink Floyd и Андрея Хлывнюка заняла первое место в чартах 25 стран

В считанные дни песня набрала миллионы просмотров в сети.

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Новая песня Pink Floyd и Андрея Хлывнюка "Hey Hey Rise Up" заняла первое место в чартах 25 стран. Об этом сообщили участники группы "Бумбокс" на своей Instagram-странице.

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Коллаборация культовой британской рок-группы и голоса украинского певца Андрея Хлывнюка за считанные дни стала популярной в сети и музыкальных чартах десятков стран, а песня-гимн Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина" стала флешмобом в сети.

[ + – ] "Hey Hey Rise Up" заняла первое место в чартах 25 стран

"США, Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Канада, Польша, Чехия, Финляндия, Греция, Италия, Литва, Люксембург, Мальта, Парагвай, Португалия, Новая Зеландия, Норвегия, Румыния, Словакия, Южная Африка, Швеция — сингл "Hey, Hey, Rise Up" на первом месте в чартах iTunes. Учитывая, что собранные от релиза деньги пойдут на Украину, кажется, все получилось замечательно. Большое спасибо Pink Floyd и лично Дэвиду Гилмору", — отметили украинские музыканты.

[ + – ] Новое прочтение гимна Украинских сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина"

Отметим, что это первый релиз британской группы с 1994 года, ради которой впервые за 28 лет объединились Дэвид Гилмор, Ник Мэйсон, композитор Нитин Сони и бас-гитарист Гай Пратт. Однако экс-участник группы и соучредитель Pink Floyd Роджер Уотерс не принял участия в этой записи из-за политических убеждений.

Напомним, группа-победитель Евровидения 2021 года из Италии поддержала Украину, записав песню "Stand Up For Ukraine". Музыканты призвали помогать украинским беженцам.