Pink Floyd записали клип с Хлывнюком в поддержку Украины. Почему Уотерс не участвовал

Группа Pink Floyd записала яркий клип с Андреем Хлывнюком. Инициатором записи был Дэвид Гилмор, написавший в Facebook лидеру "Бомбокса". Роджер Уотерс в записи не участвовал, у него с Гилмором творческие и политические разногласия.

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Культовая британская рок-группа Pink Floyd (гитарист и вокалист Дэвид Гилмор с ударником Ником Мейсоном) вместе с лидером украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком вечером 7 апреля презентовали совместный клип на популярную украинскую песню "Ой, у лузі червона калина" — гимн Сечевых Стрельцов.

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Клип "Hey, Hey, Rise Up!" ("Эй, эй, вставай") вышел на YouTube-канале Pink Floyd.

[ + – ] Pink Floyd — Hey, Hey, Rise Up! (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

"Мы испытываем ярость и разочарование от гнусного вторжения в независимую, мирную и демократическую страну и убийства ее народа одной из крупнейших мировых держав, – прокомментировал клип фронтмен группы Дэвид Гилмор. – Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и показать, что большая часть мира считает совершенно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

Видеоклип сделан режиссером Мэтом Уайткроссом – он совместил видео с вокалом Хлывнюка, взятым из вирусного ролика, где он спел "Калину" на Софийской площади в Киеве. В начале ролика само название Pink Floyd выполнено в желто-голубых цветах – государственного флага Украины.

Темп песни в композиции с Pink Floyd замедлился – под стиль "пинков", Гилмор исполнил великолепную партию на соло-гитаре.

[ + – ] Цветок подсолнуха символизирует Украину. Pink Floyd — Hey, Hey, Rise Up! (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox)

В релизе указывается, что цветок на обложке символизирует Украину. Его автор – кубинский художник Йосан Леон. По поводу обложки отмечается: "Обложка сингла является прямой отсылкой к женщине, раздающей семена подсолнечника российским солдатам с советом носить их в карманах, чтобы, когда они умрут, подсолнухи выросли".

Ушло на эту работу 10 дней: фронтмен рок-группы Pink Floyd лично связался с раненым во время минометного обстрела лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком 28 марта.

[ + – ] Андрей Хлывнюк и Дэвид Гилмор

Хлывнюк тогда сделал скриншот, на котором запечатлен на видеосвязи Дэвид Гилмор.

"Ранение – не повод, поработаем с легендарным Гилмором, поддержим Украину громко и на весь мир! Спасибо, господин Гилмор! Мечты сбываются," — написал Хлывнюк в своем посте.

[ + – ] Музыка Pink Floyd с 11 марта недоступна на цифровых платформах в России и Беларуси

Pink Floyd до этого официально осудила нападение РФ на Украину и изъяла всю свою музыку с цифровых платформ в России и Беларуси – музыка группы с 11 марта недоступна на цифровых платформах в этих странах.

Клип Pink Floyd и Хлывнюка: почему нет Роджера Уотерса?

Отметим, что это первый релиз группы с 1994 года, ради которого впервые за 28 лет объединились Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон, плюс – композитор, сценарист и режиссер Нитин Соуни и бас-гитарист Гай Прат. Однако экс-участник группы и соооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс не принял участие в этой записи. Что не удивляет, ведь на протяжении многих лет он, в силу своих социалистических убеждений, подчеркивал симпатию к России.

"Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну. Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их", — говорил музыкант в июне 2020.

10 марта 2022 Уотерс признал вторжение Путина. Но с множеством оговорок.

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"Мне противно вторжение Путина в Украину, на мой взгляд, это преступная ошибка, поступок бандита, должно последовать немедленное прекращение огня", — заявил Уотерс.

А дальше идут оговорки, близкие по риторике к российской пропаганде: "Однако, к сожалению, многие мировые лидеры являются гангстерами, и мое отвращение к политическим гангстерам началось не на прошлой неделе и не с Путина. Я испытывал отвращение к гангстерам Бушу и Блэру, когда они вторглись в Ирак в 2003 году, у меня было и остается отвращение к гангстерскому правительству Израиля из-за вторжения в Палестину в 1967 году и последующей апартеидной оккупации этой земли, которая продолжается уже более пятидесяти лет. Мне было противно, что гангстеры Обама и Клинтон отдают приказы НАТО о незаконных бомбардировках как Ливии, так и Сербии".

Уотерс упоминает и "украинских неонацистов", наличие которых оказалось для Путина причиной начала полномасштабного вторжения. Но Уотерс ни словом не упомянул, что они не имеют никакого отношения к сегодняшней политической власти в Украине, которая сменилась в 2019 году с приходом президента Зеленского и его партии "Слуга народа" — и в парламенте Украины нет ни одной ультраправой партии.

Так или иначе, Роджер Уотерс не принял участие в треке, поддерживающем Украину. В данном случае сказались, скорее всего, не его прошлые творческие разногласия с Гилмором (они все-таки собирались иногда на совместные концерты), а политические взгляды музыканта.