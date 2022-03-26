Солист "Бумбокса" ранен в результате минометного обстрела (фото)

Осколок попал Андрею Хлывнюку в голову, однако рана не смертельная. Он обратился к слушателям из России, пытаясь изменить их мнение о событиях в Украине.

Солист украинской музыкальной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который присоединился к территориальной обороне, ранен в результате минометного обстрела. 26 марта артист сообщил о просшествии в сториз на своей странице в соцсети Instagram.

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По словам Андрея Хлывнюка, колонна с украинскими защитниками попала под минометный огонь и потеряла два пикапа, а сам музыкант получил осколочное ранение в области скулы. Судя по опубликованным кадрам, осколок уже извлекли, а жизни бойца ничего не угрожает. Он выразил надежду, что волонтеры вскоре помогут территориальной обороне получить новые автомобили.

"Минометный огонь и счастливый "300", — подписал Андрей Хлывнюк одну из фотографий. Для справки, "груз 300" — это военный термин, обозначаемый перевозку раненого солдата из места боевых действий. С помощью другого снимка украинский вокалист обратился к россиянам:

"Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты".

2 марта стало известно, что музыкант Андрей Хлывнюк присоединился к территориальной обороне в Киеве — это отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, состоящий из добровольцев. Они защищают населенные пункты от вражеских сил и следят за порядком.

Помимо Андрея Хлывнюка, в ряды территориальной обороны вступил боксер Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Ярмак и другие украинские знаменитости.

В территориальной обороне с первого дня служит также журналист Егор Соболев. Четыре дня подряд он не выходил на связь со своей женой, телеведущей Маричкой Падалко, однако 25 марта супругам удалось поговорить. По ее словам, Егор Соболев прислал СМС-сообщение о том, что с ним все в порядке.