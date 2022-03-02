Солист "Бумбокса" вступил в ряды Территориальной обороны

Андрей Хлывнюк получил оружие и готов защищать город от российских оккупантов.

42-летний украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк вступил в ряды Территориальной обороны и готов защищать Киев от российской военной агрессии, вошедшей 24 февраля 2022 года в активную фазу. Об этом он сообщил на своих страницах в соцсетях.

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[ + – ] Андрей Хлывнюк вступил в ряды Теробороны

Тероборона – это отдельные войска в составе Вооруженных сил Украины, их основная задача – защищать от врага город, то есть следить за порядком в пределах украинских городов, а не на фронте.

"Когда не нужно больше отвечать на вопрос: "Каковы Ваши творческие планы?"", — подписал публикацию Андрей на Instagram-странице группы, добавив, что он получил оружие и призвав вступать в ряды территориальной обороны и уничтожать оккупантов.

Кроме фронтмена группы "Бумбокс", в ряды Теробороны вступили музыкант Ярмак, боксер Александр Усик, Василий Ломаченко, Тарас Тополя и другие известные украинцы.