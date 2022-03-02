Соліст "Бумбоксу" вступив до лав Територіальної оборони

Андрій Хливнюк отримав зброю та готовий захищати місто від російських окупантів.

42-річний український музикант та лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до лав Територіальної оборони та готовий захищати Київ від російської військової агресії, яка 24 лютого 2022 року ввійшла в активну фазу. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

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[ + – ] Андрій Хливнюк вступив до лав Тероборони

Тероборона — це окремі війська у складі Збройних сил України, їхнє основне завдання — захищати від ворога місто, тобто слідкувати за порядком в межах українських міст, а не на фронті.

"Коли не треба більше відповідати на запитання: "Каковы Ваши творческие планы?"", — підписав публікацію Андрій на Instagram-сторінці гурту, додавши, що він отримав зброю та закликавши вступати до лав територіальної оборони та знищувати окупантів.

Окрім фронтмена гурту "Бумбокс", до лав Тероборони вступили музикант Ярмак, боксер Олександр Усик, Василь Ломаченко, Тарас Тополя та інші відомі українці.