Соліста "Бумбокса" поранено внаслідок мінометного обстрілу (фото)

Осколок влучив Андрієві Хливнюку в голову, проте рана не смертельна. Він звернувся до слухачів із Росії, намагаючись змінити їхню думку про події в Україні.

Соліст українського музичного гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який приєднався до територіальної оборони, поранений унаслідок мінометного обстрілу. 26 березня артист повідомив про випадок в сторіз на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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За словами Андрія Хливнюка, колона з українськими захисниками потрапила під мінометний вогонь і втратила два пікапи, а сам музикант отримав осколкове поранення біля вилиці. Судячи з опублікованих кадрів, уламок вже витягли, а життю бійця нічого не загрожує. Він висловив сподівання, що волонтери незабаром допоможуть територіальній обороні здобути нові автомобілі.

"Мінометний вогонь і щасливий "300", — підписав Андрій Хливнюк одну з фотографій. Уточнюємо, "вантаж 300" — це військовий термін, що означає перевезення пораненого солдата з місця бойових дій. За допомогою іншої світлини український вокаліст звернувся до росіян:

"Для моїх слухачів із Росії. Ось із якими нацистами ви воюєте, ідіоти".

2 березня стало відомо, що музикант Андрій Хливнюк приєднався до територіальної оборони в Києві — це окремі війська у складі Збройних Сил України, що складаються з добровольців. Вони захищають населені пункти від ворожих сил та стежать за порядком.

Крім Андрія Хливнюка, до територіальної оборони вступили боксер Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Ярмак та інші українські знаменитості.

У територіальній обороні з першого дня служить також журналіст Єгор Соболєв. Чотири дні поспіль він не виходив на зв'язок зі своєю дружиною, телеведучою Марічкою Падалко, проте 25 березня подружжю вдалося поговорити. За її словами, Єгор Соболєв надіслав СМС-повідомлення про те, що з ним усе гаразд.