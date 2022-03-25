Марічка Падалко нарешті змогла зв'язатися з чоловіком, який служить у теробороні

Українська телеведуча Марічка Падалко змогла зв'язатися зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим, який служить у теробороні та чотири дні не виходив на зв'язок.

Відома українська телеведуча Марічка Падалко дуже пишається своїм чоловіком, журналістом Єгором Соболєвим, який з першого дня повномасштабної війни в Україні вступив до лав тероборони. Чотири останні дні він не виходив на зв'язок і змусив дружину сильно нервувати.

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"Я ще не готова згадувати перший день великої війни і наново це переживати, хоча пам'ятаю ту ніч і ранок щохвилини. Все, що я хочу зараз — це просто почути чоловіка. Тому що чотири дні без жодної звістки поки здаються довшими за цілий місяць війни..." — написала телеведуча у себе в Instagram.

Через кілька годин Марічка Падалко відредагувала свій допис, зазначивши, що отримала смс від чоловіка, з ним усе гаразд.

Як писав раніше Фокус, багато українських знаменитостей вступили до лав тероборони, щоб захищати свої міста від російських окупантів. Серед них 42-річний лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, а також музикант Ярмак, боксер Олександр Усик, Василь Ломаченко, Тарас Тополя та інші відомі українці.