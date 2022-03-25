Маричка Падалко наконец смогла связаться с мужем, который служит в теробороне

Украинская телеведущая Маричка Падалко смогла связаться со своим супругом Егором Соболевым, который служит в теробороне и четыре дня не выходил на связь

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко очень гордится своим супругом, журналистом Егором Соболевым, который с первого дня полномасшабной войны в Украине вступил в ряды теробороны. Четыре последние дня он не выходил на связь и заставил супругу сильно нервничать.

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"Я еще не готова вспоминать первый день великой войны и заново это переживать, хотя помню ту ночь и утро поминутно. Все, что я хочу сейчас – это просто услышать мужа. Потому что четыре дня без единой весточки пока кажутся длиннее целого месяца войны…" — написала телеведущая у себя в Instagram.

Спустя несколько чаосов Маричка Падалко отредактировала свою запись, отметив, что получила смс от мужа, с ним все в порядке.

Как писал ранее Фокус, многие украинские знаменитости вступили в ряды теробороны, чтобы защищать свои города от российских оккупантов. Среди них 42-летний лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, а также музыкант Ярмак, боксер Александр Усик, Василий Ломаченко, Тарас Тополя и другие известные украинцы.