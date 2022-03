Топ-10 военных песен Украины, где отражены события фронтового месяца (видео)

Многие из новых композиций помимо патриотизма полны сарказма, черного юмора и лишены политкорректности к врагу. Но эти песни – противоядие для нас от огромного зла по имени "война".

За прошедший месяц войны с 24 февраля появились и особенные военные песни. Их задача – поддержать боевой дух украинцев в этой беспримерной Отечественной войне.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Песни сегодня – оружие. Поэтому многие из композиций помимо обязательного патриотизма полны сарказма, черного юмора и напрочь лишены политкорректности к врагу. Надо понимать, что их жесткие и дерзкие строки написаны между бомбежками и обстрелами кровопролитнейшей войны, развязанной Россией. Но, тем не менее, в них попадаются и лирические моменты, трогающие сердце.

Есть перезаписанные треки – каверы исполнителей на свои собственные вещи, есть перепетые народные песни, которые в военных условиях зазвучали иначе, но множество и оригинальных композиций, написанных в первые дни боевых действий.

Я не буду сейчас заниматься тщательным подсчетом просмотров этих треков на YouTube. Это все равно не даст точной картины: о содержании некоторых из этих вещей предупреждают плашки (на том же YouTube), что "здесь могут быть неприятные и оскорбительные вещи для какой-то части аудитории" (некоторые композиции блокировали, но их копировали на другие адреса). Да уж, война — вещь неприятная.

Но эти песни – противоядие для нас от огромного зла по имени "война". Каждая предлагает свой рецепт.

Тарас Боровок — "Байрактар"

[ + – ] Тарас Боровок — "Байрактар"

Эта вещь безусловно стала народным хитом в Украине №1. И сейчас она уже известна за пределами страны.

"Байрактар" – турецкий беспилотник. В первые дни войны всех поразило видео, как с этого летательного аппарата была произведена ночью атака на российскую военную колонну. Шары взрывов, паника среди противника. Слово "Байрактар" оказалось у всех на устах.

Хит о "Байрактаре" сочинил кадровый военный Тарас Боровок, которого попросили написать песню коллеги. Боровок окончил только четыре класса музыкальной школы по классу трубы, но талант есть талант – он довольно быстро написал песню, которая оказалась удачной и стала "вирусно" распространяться.

Буквально за несколько дней песня "Байрактар" набрала порядка 700 тысяч просмотров, затем ее заблокировали — но люди продолжали копировать композицию и выкладывать в сеть.

На сегодня хит уже перешел украинские границы, обретя международную популярность – вышли английская, арабская и турецкая версии.

[ + – ] Тарас Боровок — "Байрактар", английская версия

Песня пронизана доблестью украинских военных, мрачным юмором и мифологизацией беспилотника, который выглядит в композиции, словно некий былинный богатырь:

"Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар —

Байрактар… Байрактар…"

Андрей Хлывнюк &The Kiffness — "Червона калина"

[ + – ] Андрей Хлывнюк &The Kiffness — "Червона калина"

Лидер известной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с начала войны в теробороне. Он акапельно, в военной форме, с автоматом, исполнил песню сечевых стрельцов "Червона калина" на фоне Софии Киевской и выложил в соцсеть.

Через пару дней музыкант из ЮАР Дэвид Скотт, лидер группы The Kiffness, сделал на нее аранжировку и создал простое видео. Хлывнюк там поет на Софийской площади, а Скотт аккомпанирует ему дома.

Песня получилась современной и динамичной. На платформе The Kiffness видео набрало 3, 5 млн просмотров.

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин, пережившие харьковскую бомбардировку, выступили 25 марта во Франции на чемпионате мира, закончив свое триумфальное выступление под эту вещь.

Александр Сычек — "Русский военный корабль — иди на х*й!"

[ + – ] Александр Сычек — "Русский военный корабль — иди на х*й!"

Музыкант Александр Сычек случайно увидел в сети стихи сценаристки Александры Смилянской и быстро написал на них песню. Затем сделал небольшой, но трогательный клип из кадров военной хроники: с военными и гражданскими людьми.

Рефреном в песне идет "Русский военный корабль или на ..уй…" — фраза, которую уже знает весь мир.

В первый день войны к острову Змеиный подошли крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков". Они предложили украинскому гарнизону сдаться. Те ответили в матерной форме, аудиозапись переговоров позже была опубликована. Когда российский корвет назвал себя "русским военным кораблем" и приказал украинским военным сдаться, в ответ прозвучало: "Русский военный корабль, иди на хуй!"

Остров Змеиный был атакован с кораблей и с воздуха. Некоторые время украинских бойцов считали погибшими. Но позднее выяснилось, что они спаслись в бомбоубежище и попали в плен. Фраза стала крылатой.

"Голос из трубки спокоен, прерывист и глух.

Мама, я в шапке, взяла документы? Нет страха.

Дочка сегодня заснула в метро на полу.

Русский военный корабль, иди на *уй…

Здесь возле арты чечен, белорус и казах,

Тут верят в Будду, Христа и Аллаха.

Новые фрески распишем на новых церквях,

Русский военный корабль иди на *уй"…

Spiv Brativ — "В городі Херсоні" ("Наші хлопці гасять москалів")

[ + – ] Spiv Brativ — "В городі Херсоні" ("Наші хлопці гасять москалів")

Spiv Brativ – черкасская группа, состоящая из четырех родных братьев: Дмитрия, Артемия, Антония и Леонтия Осычнюков. Создана в 2010. В ноябре 2013 года братья Осычнюки вместе с отцом Владимиром прошли в финал телешоу "Одна семья" на "Интере". Благодаря сходству стиля четырех братьев с "ливерпульской четверкой" Spiv Brativ прозвали "украинскими Битлз". В 2015 году в шоу "Україна має талант" они стали полуфиналистам, а в 2016-м в национальном финале Global Battle Of The Bands заняли четвертое место.

В песне в иронично-жесткой манере рассказывается о героической борьбе украинских бойцов, держащих оборону от российских оккупантов в Херсоне и Харькове.

"В городі Херсоні

Ночі, ой, безсонні

Наші хлопці гасять москалів!

Хай запам‘ятають

І більше не питають

Як ми зустрічаєм ворогів!

Під бронежилетом вишиванка

Не бувати в Україні окупантам!"

Михей Медведев (Jalsomino) — "Гімн Чорнобаївки"

Существует феномен села Чернобаевка Херсонской области, где украинская армия уже десять раз атаковала силы российских оккупантов, скопившиеся на местном аэродроме.

Военный эксперт Алексей Арестович объяснял это тем, что вокруг села повреждены железнодорожные пути и враги вынуждены всякий раз возвращаться сюда, заходя из Крыма с новой техникой. Чернобаевка стала почти анекдотическим примером того, что российские оккупанты не могут грамотно решить тактические задачи, а тупо возвращаются в опасное для них место.

Украинский музыкант Михей Медведев (Jalsomino) написал про это ироничный хит.

Михей получил образование на эстрадном отделении в музыкальной школе Запорожья. Играл в рок-группе, работал в студии одной из запорожских радиостанций. Переехал в Киев, став режиссером на танцевальной радиостанции Kiss FM. Получил известность как ди-джей Jalsomino, подписывая так танцевальные ремиксы на треки поп-исполнителей.

В хите немало нецензурной лексики, но в целом он звучит лаконично:

"Це – місто сили, це – місто волі,

Це – місто зруйнованої "руської долі",

Особливо для гвинтокрилів марки "Ка",

Welcome to Чорнобаївка!"

[ + – ] Михей Медведев (Jalsomino) — "Гімн Чорнобаївки"

"Шабля" — "Браття Українці" ("Гімн оборони України")

Песня "Браття Українці" была написана еще в 2014 году лидером группы "Шабля" Вовой Гейзером (Владимир Эйгензеер), став гимном обороны Украины. Сегодня она обретает новую мощь.

"Любі мої діти, мила мамо й тату,

Я йду на війноньку нашу землю захищати.

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку нашу Україну!

Єднаємося, браття, в цю лиху годину".

Сергей Бабкин — "Я солдат" (версия 2022)

[ + – ] Сергей Бабкин — "Я солдат" (версия 2022)

Сергей Бабкин (сольный певец и "половинка" группы 5'nizza) написал в военные дни новую версию хита группы 5'nizza 2003 года.

"Я солдат, но питает меня силой мужской

моя родная земля под ногами.

Я – солдат, тем, кто к нам пришел с дырявой башкой,

Отобью я ее сапогами".

В клипе Сергей Бабкин в военной куртке исполняет вещь на гитаре. Видеоряд перемежается известными кадрами боев за Ирпень, Бучу. Так же там кадры покореженной российской бронетехники.

СКАЙ — "Не відступати і не здаватись"

Популярная рок-группа СКАЙ, которой уже больше 20 лет, написала новый гимн для ВСУ в эти дни: агрессивный и напористый.

"Кажуть що від себе не втечеш

Що посієш врешті те й пожнеш

Більш нема ні страху ні жалю

Я свідомо йду на цю війну

Не відступати і не здаватись

Нам більше нічого боятись"

Анатолий Матвийчук — "Двухсотый"

Народный артист Украины Анатолий Матвийчук сочинил новую лирическую песню "Двухсотый" — о российском солдате, которого отправили воевать в Украину.

"Ты пошел на такую работу –

Русский мир нам нести на броне.

Но не знал, что ты станешь двухсотым,

В Украине на страшной войне".

[ + – ] Анатолий Матвийчук — "Двухсотый"

KAZKA — I Am Not Ok

[ + – ] KAZKA — I Am Not Ok

Популярная группа KAZKA (у клипа на песню "Плакала" 405 млн просмотров – это рекорд среди славянских исполнителей) 25 марта выпустила клип на премьерную песню I Am Not Ok ("Я не в порядке"), который уже посмотрело более 40 тысяч человек.

В клипе заплаканная вокалистка Александра Зарицкая напевает хит "Плакала" в пустой квартире. Вой воздушной сирены. Дальше кадры военной хроники и слезы. Поклонницы группы держат в руках картонки с надписью: "I'm Not Ok".

Песня исполняется на украинском и английском языках. Александра призывает своих фанов во всех странах сделать все, что от них зависит, чтобы над Украиной закрыли небо.

"Мы не "окей". Каждый день мы смотрим в глаза страха и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины, – написала певица под клипом. – Мое сердце сейчас с каждым из моей группы и команды, кто в Украине защищает нашу страну. Дорогие, скоро увидимся и обнимемся! И огромное спасибо Вооруженным силам Украины и всем людям, которые своей отвагой доказывают, что украинский народ не победить! Слава Украине! Героям cлава!"

Артистка презентовала эту композицию в США.

"Заспіваю тобі пісню я

Про життя між "до" і "після".

Зранку і в годину пізню я

Ніжна, сильна, твоя.

Вдих, видих,

Спалах, вибух,

Серце

палає,

Приймаю бій.

Боже, зможу,

Бо тут кожен —

Свій.

No I am not okay

It’s 4 in the morning

And I’m wide awake

Sister I’m just tryna

Take it day by day

Grateful for the fact

That I still see your face

No I am not okay…ʼ