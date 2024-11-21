Служить будут все: и батальон "Монако", и прокуроры-инвалиды, и волонтеры на "Ламборджини"

Я вижу в обществе тотальный запрос на справедливость.

Вижу, как даже у очень действенных, порядочных, патриотических людей опускаются руки от новостей о прокурорах-инвалидах, о килограммах кэша в матрасах мсековцев, о депутатах батальона "Монако" и так называемых "волонтерах" на "Ламборджини".

Российские спецслужбы видят наши расколы и бьют своими ИПСО именно туда где больно, чтобы расколоть еще больше. Стратегия понятна, я бы на их месте делала так же. Находи то, что разъединяет, чтобы они не чувствовали себя одним народом. Чтобы делились на богатых и бедных, выездных и невыездных, забронированных и обязанных, обездоленных и при должностях, пашущих нон-стоп на победу — и тех, что вечно за спинами, по самым дорогим ресторанам.

На тех, что разорваны осколками в мерзлых окопах — и тех, что с эскортом на дорогих фуршетах.

И здесь очень не хватает трех слов.

Всего трех, но сказанных со стратегического уровня, от руководства государства.

Сказанных не для красивых фраз, не для того, чтобы завтра забыли. А с тем, что это будет выполнено, даже если кому-то это очень не понравится.

Это должно быть сказано и сделано, жестко, но по-взрослому и честно.

Всего три слова: Служить будут все.

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Депутаты, судьи, прокуроры, чиновники, мсековцы, мэры, олигархи, их родственники и друзья. Бизнес-партнеры, министры, бандиты, контрабандисты, рок-звезды, актеры, директора предприятий и дипломаты.

Неважно. Все. Все должны пройти войну не в тылу, а непосредственно на фронте.

Все, по очереди, с ротациями как минимум один год должны почувствовать, что такое война.

Мне кажется, если это будет честно выполнено — эти три слова восстановят веру. Ту веру, которая нас держала в первые месяцы войны. Ту, с которой мы отбивали Киев, Сумщину, Черниговщину, Херсонщину, Харьковщину.

Вера — самое сильное оружие. Нужно восстановить доверие в нашем племени, доверие через справедливость.

Служить будут все.

P.S. Возможно, я чего-то не понимаю и ошибаюсь. Тогда напишите, как вы это видите. Но, насколько я чувствую свой народ — сейчас есть масштабный и срочный запрос на справедливость. На то, чтобы по-честному делить бремя и страх войны.

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