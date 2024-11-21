Служити будуть усі: і батальйон "Монако", і прокурори-інваліди, і волонтери на "Ламборджині"

Я бачу в суспільстві тотальний запит на справедливість.

Бачу, як навіть в дуже дієвих, порядних, патріотичних людей опускаються руки від новин про прокурорів-інвалідів, про кілограми кешу в матрацах мсеківців, про депутатів батальйону "Монако" і так званих "волонтерів" на "Ламборджині".

Російські спецслужби бачать наші розколи і б'ють своїми ІПСО саме туди де боляче, щоб розколоти ще більше. Стратегія зрозуміла, я б на їх місці робила так само. Знаходь те, що роз'єднує, щоб вони не відчували себе одним народом. Щоб ділились на багатих і бідних, виїзних і невиїзних, заброньованих і зобов'язаних, знедолених і при посадах, гаруючих нон-стоп на перемогу — і тих, що вічно за спинами, по найдорожчих ресторанах.

На тих, що пошматовані осколками в мерзлих окопах — і тих, що з ескортом на дорогих фуршетах.

І тут дуже не вистачає трьох слів.

Всього трьох, але сказаних зі стратегічного рівня, від керівництва держави.

Сказаних не для красивих фраз, не для того, щоб завтра забули. А з тим, що це буде виконано, навіть якщо комусь це дуже не сподобається.

Це має бути сказано і зроблено, жорстко, але по-дорослому і чесно.

Всього три слова: Служити будуть всі.

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Депутати, судді, прокурори, чиновники, мсеківці, мери, олігархи, їхні родичі та друзі. Бізнес-партнери, міністри, бандити, контрабандисти, рок-зірки, актори, директори підприємств і дипломати.

Байдуже. Всі. Всі мають пройти війну не в тилу, а безпосередньо на фронті.

Всі, по черзі, з ротаціями як мінімум один рік мають відчути, що таке війна.

Мені здається, якщо це буде чесно виконано — ці три слова відновлять віру. Ту віру, яка нас тримала в перші місяці війни. Ту, з якою ми відбивали Київ, Сумщину, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину.

Віра — найсильніша зброя. Потрібно відновити довіру в нашому племені, довіру через справедливість.

Служити будуть всі.

P.S. Можливо, я чогось не розумію і помиляюсь. Тоді напишіть, як ви це бачите. Але, наскільки я відчуваю свій народ — зараз є масштабний і терміновий запит на справедливість. На те, щоб по-чесному ділити тягар і страх війни.

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