В кармане у Путина: сколько РФ потратит на войну в Украине в 2026 году

450 миллионов долларов каждый день на войну!

Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение.

Российский бюджет на войну в Украине в 2026-м — 166 миллиардов долларов.

Кремль планирует войну и только войну.

Расходы бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Почти 40% бюджета на военную машину!

Для сравнения: в 2021 году, когда Россия уже готовилась к нападению, этот показатель составлял 24%.

Полномасштабная мобилизация экономики на войну. Какие вам еще нужны доказательства, что Путин готов воевать еще много лет?

Я много лет повторяю, что эта война надолго, даже когда все общество пребывало в эйфории хороших новостей и наступлений 2022 года. Единственный выход — перестраивать экономику на военные рельсы.

Путин просто тянет время, и даже если война будет называться перемирием — использует это время для тотальной подготовки к третьему, финальному раунду.

Нам нужно готовиться, по часам. Иначе мы не устоим.

Психологически очень хочется спрятаться в теплые и мягкие сказки о мире.

Но в реальности война только начинается.

