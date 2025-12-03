В кармане у Путина: сколько РФ потратит на войну в Украине в 2026 году
Собирается ли Путин заканчивать войну в Украине на самом деле? Для волонтера Марии Берлинской ясно — даже близко не собирается, иначе в бюджет России не стали бы закладывать военные расходы в ошеломляющем размере 450 миллионов долларов ежедневно.
450 миллионов долларов каждый день на войну!
Именно столько в новом году Россия планирует тратить на наше уничтожение.
Российский бюджет на войну в Украине в 2026-м — 166 миллиардов долларов.
Кремль планирует войну и только войну.
Расходы бюджета на армию и силовые органы составят 16,84 трлн рублей (217,2 млрд долларов), или 38% бюджета. Почти 40% бюджета на военную машину!
Для сравнения: в 2021 году, когда Россия уже готовилась к нападению, этот показатель составлял 24%.
Полномасштабная мобилизация экономики на войну. Какие вам еще нужны доказательства, что Путин готов воевать еще много лет?
Я много лет повторяю, что эта война надолго, даже когда все общество пребывало в эйфории хороших новостей и наступлений 2022 года. Единственный выход — перестраивать экономику на военные рельсы.
Путин просто тянет время, и даже если война будет называться перемирием — использует это время для тотальной подготовки к третьему, финальному раунду.
Нам нужно готовиться, по часам. Иначе мы не устоим.
Психологически очень хочется спрятаться в теплые и мягкие сказки о мире.
Но в реальности война только начинается.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно