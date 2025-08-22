ВСУ нужен свой "Рубикон": как Россия создала дроновое суперподразделение и как с этим бороться

Related video

Российское подразделение "Рубикон" стартовало буквально год назад. В августе 2024 года. Сейчас это без преувеличения лучшее технологическое подразделение противника.

За это время ими уничтожены тысячи единиц техники, БПЛА, и убиты/покалечены наши люди. Из-за них мы становимся все более слепыми, последовательно уничтожаются разведывательные БПЛА, самолеты, бомберы. А главное — наши экипажи.

Можно иметь хоть миллиард дронов, но на данном этапе войны дроны не автономны. Без операторов дроны не имеют смысла. И операторов нам все больше выбивают.

В "Рубиконе" блестящее управление, работают системно, лучший отбор личного состава, подготовка, обеспечение всеми необходимыми средствами. Заливают деньгами.

Сейчас активно масштабируются. Из подразделения в несколько сотен человек их наращивают тысячи, чтобы перекрыть весь фронт. По моим прогнозам, уже на осень мы увидим как минимум 5000–6000 тысяч специалистов в слаженных, обеспеченных экипажах.

Все, кто знает, как работает "Рубикон" сходятся на одном — это очень эффективно. Это система.

А у нас на большинстве участков до сих пор махновщина.

Необходимо срочно сделать три вещи:

Создать "Анти Рубикон" — специализированно охотиться за их экипажами. Это вопрос номер один. Без этого фронт начнет сыпаться все быстрее. Взять лучшие практики работы "Рубикона". Они не стесняются брать и масштабировать наши прорывные решения. Так было с FPV, с НРК, с FPV ПВО, с дронами на оптоволокне, с бомберами, даже со сбросами с "мавиков". По сути, большинство лучших решений они у нас просто спи....дили. А мы почему-то до сих пор не хотим брать хорошие решения у них. Назначить в каждой бригаде несколько человек, ответственных за сбор и масштабирование рабочих технологических решений. Как у нас, так и у врага. Часто соседние бригады не знают и не делятся хорошими рабочими схемами.

Эти три шага приоритетные. При желании их можно внедрить буквально за месяц.

За обиды, амбиции, конкуренцию, жадность, зависть, неумение говорить, нежелание делиться, анализировать — то есть за все, что дает потерю времени, как всегда, платим тем, что не восстановится. Тем, что заканчивается — своими людьми.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

