Украинская аэроразведка на грани гибели: почему ВСУ рискуют остаться без "дальнего зрения"

Related video

В ближайшие месяцы аэроразведка как вид системной деятельности может прекратить существование.

В разведывательно-ударном контуре оперативно-тактической глубины ключевым является само слово "разведывательный". Без визуального подтверждения цели почти никогда никто не будет вылетать на ее поражение, а поиск цели ударным средством практикуется очень редко.

Сейчас почти на всей линии фронта противник разворачивает эшелонированную линию FPV-перехватчиков, создавая так называемые "киллзоны", которые порой доходят до 15-20 км вглубь противника. Все разведывательные борты, которые пытаются летать там днем — с большой вероятностью сбиваются. Пока системно не сбивают ночью, но это вопрос времени. Подниматься выше (на 4000, 5000 метров) тоже не дает результата, враг научился сбивать и там. Вести "секторную разведку" на большинстве направлений пока невозможно.

Есть места на направлениях, где в дневное время уже никто даже не пытается поднимать "крылья" в небо, понимая, что их собьют, и создается вакуум для маневров противника.

Таков системный результат работы российского "центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон"" и их мобильных огневых групп.

Разведка ближнего края, линии соприкосновения — останется, ее выбить почти невозможно.

Важно

Дроны на оптике могут стать кошмаром: в чем их недостатки и какие они могут вызвать проблемы для ВСУ

Но разведка оперативно-тактического уровня постепенно тает, и требует прорывного революционного контр-решения. Если его не будет, то с увеличением массированности применений "Рубикона" на направлениях и традиционно плохой осенней погодой, аэроразведка прекратит свою регулярность.

Какие эти решения могут быть? Говорят о "мини-рэбах" на дроны-разведчики, системе "уклонист" (когда при детекции вражеского перехватчика "крыло" резко делает маневры, которые уменьшают возможность попадания), о полетах на больших высотах.

Это костыли, которые будут легко технологически контриться.

Решения пока нет. И найти это решение — задача номер один для компаний-производителей и для многих военных R&D центров. Если решение не будет найдено, в следующей весенней кампании нам будет очень сложно.

Время для гигантских, дорогих разведывательных бортов за огромные деньги безапелляционно прошло. Глубину будут тянуть "фотолеты", "Аисты М2", "Горы", "Векторы", "Домахи" и "Шарки-Д".

Напомню, что массово использовать FPV-перехватчики против "крыльев"-разведчиков придумали именно мы, столкнувшись с огромным наплывом вражеских "крыльев" и отсутствием достаточного количества ЗРК для их сбивания.

Найти противодействие этому тоже придется нам. Потому что дронов на всех не хватит.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно