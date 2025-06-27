Действительно ли дроны будут охотиться на людей в городах Украины: эксперт о новой угрозе от РФ

Известный общественный деятель и руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская сделала прогноз относительно возможных атак РФ с помощью тысяч дронов "охотников" по городам Украины. Эксперт говорит, что сделать это возможно, но не во всех городах, например, на западе Украины россиянам будет сложно это реализовать технически.

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Бывший представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев отметил, что риски "охоты" дронами в прифронтовых городах существуют. Наиболее модернизированные системы дронов России на оптоволокне способны преодолевать расстояние до 40 км, пишет ТСН.

"Что касается Днепра и Запорожья, то это — фактически прифронтовые города. Особенно — Запорожье. Там БПЛА могут длительное время находиться в режиме ожидания или проведения определенных разведывательных мероприятий. Российские дроны это время от времени осуществляют. Расстояние от линии фронта до пригорода Запорожья иногда составляет около 40 км. Наиболее модернизированные системы российских дронов на оптоволокне способны преодолевать расстояние до 40 км. Такие риски существуют и это надо признавать", — говорит Селезнев.

Он добавил, что касается западных регионов Украины, то здесь возникает вопрос ресурсов:

"Очевидный вопрос — сколько они смогут продержаться в воздухе. К тому же работают разные составляющие украинских Сил обороны. Да, не все из них могут работать по тем российским дронам, которые летят на высоте более 2 км. Но есть авиация, в частности — легкомоторная, есть зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности действия".

Селезнев считает, что вопрос использования дронов сейчас меняется, производители и Силы обороны работают над тем, чтобы усилить противодронные меры.

"Есть ли у нас в этой части проблемы? Да, есть. Нарекания относительно рационального использования государственных средств, тендерных процедур абсолютно справедливы. Вполне вероятно, что Мария Берлинская пытается привлечь внимание к тому, что российская армия начинает менять тактику применения дронов. Но говорить, что все пропало и что мы находимся в точке невероятного уровня кризиса — я бы такого не сказал", — утверждает Селезнев.

По наблюдениям эксперта, сейчас кое-где есть новая тенденция: использование "дронов-маток". Такие БПЛА на своих подкрылках переносят FPV-дроны, которые затем осуществляют соответствующее полетное задание.

По словам аналитика, армия РФ часто обновляет концепцию использования беспилотных систем. Но это, по его мнению, не означает, что БПЛА в режиме ожидания начнут массово атаковать отдаленные от фронта города в ближайшее время. В то же время он не исключает, что увеличенная опасность есть для Сум, Запорожья, Краматорской и Константиновской агломераций.

Берлинская о дронах-убийцах

Напомним, украинский волонтер и общественный деятель Мария Берлинская заявила, что в 2026 году на жителей Киева, Днепра, Харькова, и даже далеких от границы с РФ Львова и Черновцов круглосуточно будут охотиться российские "дроны-убийцы". Она призвала власти готовиться к нашествию российских беспилотников и искать решения для защиты населения.

Фокус также писал, что 28 мая Мария Берлинская спровоцировала скандал, когда перепостила информацию о производителях дронов. В сети ее обвинили в раскрытии россиянами важной информации. Впоследствии волонтер объяснила, что в таблице приведены старые контакты, которые есть в публичном доступе.