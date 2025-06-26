"Тысячи дронов-убийц будут охотиться на людей": Берлинская призывает готовиться к круглосуточным атакам РФ

Украинский волонтер и общественный деятель Мария Берлинская заявила, что в 2026 году на жителей Киева, Днепра, Харькова, и даже далеких от границы с РФ Львова и Черновцов круглосуточно будут охотиться российские "дроны-убийцы". Она призвала власти готовиться к нашествию российских беспилотников и искать решения для защиты населения.

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Соучредитель благотворительного фонда Dignitas и "Центра поддержки аэроразведки", руководитель проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones отметила, что эти беспилотные летательные аппараты, в отличие от "Шахедов" и ракет, будут бить не по конкретным заданным координатам. Берлинская в заметке в своем Telegram-канале утверждает, что тысячи российских дронов будут летать над городами в режиме непрерывной охоты.

Берлинская заявила, что РФ будет запускать по украинским городам "тысячи дронов-убийц" Фото: скриншот

По словам волонтера, опасность станет реальной в 2026 году и будет касаться не только близких к фронту Сум, Днепра или Харькова, но и отдаленных от границы с Россией западных городов.

"Тысячи дронов-убийц, которые будут круглосуточно охотиться за людьми. Я понимаю, что это звучит как фантастический фильм ужасов. Но это наша реальность, по моей оценке уже в следующем году", — написала Берлинская.

Берлинская призывает власти готовиться к массированным дроновым атакам

Общественный деятель отметила, что для защиты от таких беспилотников необходимы автоматические турели, зенитные дроны, электромагнитные и лазерные средства, и центральная и местная власть должна искать решение уже сейчас.

Берлинская заявила, что сейчас для подготовки к дроновым атакам делается недостаточно.

"Хорошая новость, что к этому можно подготовиться. Плохая — готовиться нужно уже, и вряд ли кто-то сильно готовится. Как "готовились" к этому к Шахедам, дронам на оптоволокне, КАБам", — написала волонтер.

По ее словам, если не будет принято решение и закуплено необходимое для обороны оборудование, жителям Киева, Запорожья, Днепра и других городов "придется жить перебежками и по подвалам".

Берлинская призвала готовиться к защите украинских городов от новых дронов РФ Фото: скриншот

Напомним, 28 мая Мария Берлинская спровоцировала скандал, когда перепостила информацию о производителях дронов. В сети ее обвинили в раскрытии россиянами важной информации. Впоследствии волонтер объяснила, что в таблице приведены старые контакты, которые есть в публичном доступе.

Фокус 10 апреля опубликовал интервью с Марией Берлинской, в котором она рассказала, каким видит худший сценарий войны. По ее мнению, в худшем положении Украина окажется, если война будет продолжаться дальше, а партнеры окончательно перестанут оказывать необходимую помощь.