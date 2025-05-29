Волонтер Берлинская перепостила информацию о производителях дронов и спровоцировала скандал

Мария Берлинская после того, как информация о публикации данных начала распространяться по сети, заявила, что таблица с контактами была старая и известна россиянам. По ее словам, информация в ней была только та, которую производители сами попросили в нее включить. Но волна критики не прекратилась.

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Фокус постарался разобраться в ситуации.

Сообщение о посте Марии Берлинской появились на нескольких Telegram-каналах, в частности волонтера и блогера Игоря Лаченкова. Это был не оригинальный пост, а репост с канала Victory Drones, проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины, руководителем которого Берлинская является.

Пост от Берлинской, который и спровоцировал скандал Фото: скриншот

На канале Victory Drones пост до сих пор есть, как и Берлинской, хотя некоторые писали, что она его удалила. В новом посте она написала, что "пошла волна хейта относительно таблицы с контактами производителей, школ, мастерских".

Второй пост от Марии Берлинской Фото: скриншот

"Отвечаю всем и сразу — Таблица с этими контактами стара как мир. И конечно, русня о ней давно знает. Информация в ней только та, которую производители, школы, мастерские сами попросили в нее включить. То есть только та информация, которая есть в публичном доступе", — написала волонтер.

По ее словам до недавнего времени в реестрах были реальные открытые данные производств, с адресами. Но их "с боями" заставили закрыть. В списке который предоставила она есть номера и сайты, которые дают для рекламы.

"Но разбираться долго и неинтересно. Легче прочитать Лачена или еще кого-то из блогеров", — резюмировала волонтер.

В комментариях к ее посту корреспонденты показали посты из российских Telegram-каналов, где Берлинского "благодарят" за услугу.

Фото: скриншот Фото: скриншот

Некоторые Telegram-каналы проверили обнародованный список и подтвердили, что ничего принципиально нового там нет, а некоторые контакты не обновлялись уже более года.

В списке от Берлинской нет принципиально новой информации Фото: скриншот

Однако военный и бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Богдан Кротевич отметил, что публикация подобных постов недопустима.

Военный Богдан Кротевич осудил публикацию подобных списков Фото: скриншот

"Вставлю свое не экспертное мнение. "Противник и так знает, поэтому можно постить" — это так не работает. По сути, ты сам делаешь работу за врага: "Привет, держи список". Со своей стороны, какое-то другое подразделение противника, занимающееся другим направлением видит, что именно в этом районе у него есть "законсервированный агент", способный, например, заминировать объект. И тут же — вот тебе вся необходимая информация", — написал он.

Напомним, на Фокусе выходило эксклюзивное интервью с Марией Берлинской, в котором она рассказывала о том, возможно ли перемирие с Россией.

Также Берлинская уверена, что вскоре Россия может начать запускать больше ударных дронов типа "Шахед" по территории Украины. Более 1000 за раз.