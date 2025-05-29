Волонтерка Берлінська перепостила інформацію про виробників дронів та спровокувала скандал

Марія Берлінська після того, як інформація про публікацію даних почала ширитись мережею, заявила, що таблиця із контактами була стара та відома росіянам. За її словами, інформація в ній була лише та, яку виробники самі попросили в неї включити. Але хвиля критики не припинилась.

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Фокус постарався розібратись у ситуації.

Повідомлення про пост Марії Берлінської з'явились на кількох Telegram-каналах, зокрема волонтера та блогера Ігоря Лаченкова. Це був не оригінальний пост, а репост із каналу Victory Drones, проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України, керівницею якого Берлінська є.

Пост від Берлінської, який і спровокував скандал Фото: скриншот

На каналі Victory Drones пост досі є, як і Берлінської, хоча дехто писав, що вона його видалила. У новому пості вона написала, що "пішла хвиля хейту щодо таблиці з контактами виробників, шкіл, майстерень".

Другий пост від Марії Берлінської Фото: скриншот

"Відповідаю всім і одразу — Таблиця з цими контактами стара як світ. І звісно, русня про неї давно знає. Інформація в ній лише та, яку виробники, школи, майстерні самі попросили в неї включити. Тобто лише та інформація, яка є в публічному доступі", — написала волонтерка.

За її словами донедавна в реєстрах були реальні відкриті дані виробництв, з адресами. Але їх "з боями" змусили закрити. В списку який надала вона є номери і сайти, які дають для реклами.

"Але розбиратися довго і нецікаво. Легше прочитати Лачена чи ще когось з блогерів", — резюмувала волонтерка.

В коментарях до її посту дописувачі показали пости із російських Telegram-каналів, де Берлінський "дякують" за послугу.

Фото: скриншот Фото: скриншот

Деякі Telegram-канали перевірили оприлюднений список та підтвердили, що нічого принципово нового там немає, а деякі контакти не обновлялись вже понад рік.

У списку від Берлінскої немає принципово нової інформації Фото: скриншот

Однак військовий та колишній начальник штабу 12-ї бригади Національної гвардії України "Азов" Богдан Кротевич зауважив, що публікація подібних постів неприпустима.

Військовий Богдан Кротевич засудив публікацію подібних списків Фото: скриншот

"Вставлю свою не експертну думку. "Противник і так знає, тому можна постити" — це так не працює. По суті, ти сам робиш роботу за ворога: "Привіт, тримай список". Зі свого боку, якийсь інший підрозділ противника, що займається іншим напрямком бачить, що саме в цьому районі в нього є "законсервований агент", здатний, наприклад, замінувати об’єкт. І тут же — ось тобі вся необхідна інформація", — написав він.

Нагадаємо, на Фокусі виходило ексклюзивне інтерв'ю з Марією Берлінською, в якому вона розповідала про те, чи можливе перемир'я із Росією.

Також Берлінська впевнена, що невдовзі Росія може почати запускати більше ударних дронів типу "Шахед" по території України. Понад 1000 за раз.