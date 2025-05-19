Зможуть запускати 1000+ "Шахедів" на добу: РФ випереджає у технологіях, — Берлінська

Українська громадська діячка, волонтерка, співзасновниця благодійного фонду Dignitas і "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська стверджує, що війна тільки починається: Росія може невдовзі почати запускати набагато більше ударних дронів типу "Шахед" по території України.

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Про це Марія Берлінська розповіла у колонці "Української правди" 18 травня.

"Ми поступово доходимо до моменту, коли росіяни зможуть запускати 1000+ ударних БПЛА типу "Шахед" за добу", — стверджує волонтерка.

За її словами, станом на травень 2025 року Україна все більше відстає у технологічних перегонах. Паритет зберігається на низці напрямків, однак в основному РФ все більше просувається уперед у технологіях.

Експертка розповіла, що росіяни сформували цілу державну політику. Кремль залучив десятки тисяч провідних інженерів у воєнну промисловість, доєднавши до них також сотні інженерних команд з інших країн — наприклад, Китаю, Північної Кореї, Білорусі тощо. Окрім того, росіяни "вкинули сотні мільярдів доларів у RnD та компонентну базу", стверджує Берлінська.

Виходом із цієї ситуації волонтерка вважає створення стратегії державної політики з розвитку військових технологій.

"Це має бути питання номер один. Бо якщо не буде цього — за лічені роки не буде нічого. Окрім стертих міст і окупаційної влади", — наголосила Берлінська.

Росіяни посилюють атаки "Шахедами" по Україні: що відомо

Уночі 18 травня російська армія запустила по території України рекордну кількість дронів — їх було усього майже три сотні, як повідомили у Повітряних силах. При цьому росіяни запускали "Шахеди" та безпілотники-імітатори з п'яти різних напрямків.

За день до цього, 17 травня, російські військові пабліки повідомили, що РФ покращила можливості ударних БпЛА типу "Шахед". Зокрема росіяни писали, що вони змогли зробити дрони стійкими до РЕБ і збільшити БЧ.

Нагадаємо, на початку травня начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що російська армія перейшла до складнішої тактики ударів по Україні.

Уночі на 18 травня ЗС РФ масовано атакували Київську область "Шахедами", зокрема під ударом опинилося місто Васильків, де лунав вибух за вибухом й почалися пожежі внаслідок обстрілу.