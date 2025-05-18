Рекорд за час великої війни: ЗС РФ запустили по Україні майже 300 дронів, — Повітряні сили ЗСУ
Уночі 18 травня російська армія атакувала Україну рекордною за час війни кількістю ударних дронів. "Шахеди" та безпілотники-імітатори запускали з п'яти напрямків.
Командування Повітряних сил ЗСУ заявило про запуск 273 безпілотників різного типу.
Попередній рекорд за кількістю запущених по Україні дронів ЗС РФ встановили в ніч на 23 лютого. Тоді окупанти застосували для атаки балістичні ракети і 267 ударних БПЛА.
Ударні БпЛА "Шахед" і безпілотники-імітатори окупанти запускали з Брянська, Курська, Орла, Міллерово і Приморсько-Ахтарська.
Українські сили ППО збили 88 "Шахедів" на сході, півночі та в центрі України. Крім цього, 128 апаратів "локаційно втрачені".
Станом на 9:04 ще один дрон був у повітрі, по ньому йшла бойова робота. Унаслідок російської атаки постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.
Зазначимо, що сьогодні вночі Київську область масовано атакували ударні БПЛА "Шахед". Дрони запускали кількома хвилями з різних напрямків.
Російські мілітарі-пабліки стверджують, що основною метою нічних ударів російських дронів став військовий аеродром Васильків за 40 км від Києва.
Нагадаємо, дрони СБУ 17 травня вдарили по складах боєприпасів 126-ї бригади берегової оборони РФ біля населеного пункту Перевальне в Криму.
Фокус раніше писав, що ЗС РФ наростили атаки дронами з системами штучного інтелекту по всій лінії фронту. Військові експерти фіксують щодоби до 50 вильотів.