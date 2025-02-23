РФ обстріляла Україну рекордною кількістю "шахедів" за час повномасштабної війни, — Ігнат

Повітряні сили збили 138 ударних безпілотників, ще 119 дронів були локаційно втрачені. Після атаки постраждала: Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Київська області, а також Київ і Запоріжжя.

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У ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267 ударними дронами типу "шахед" і різними безпілотниками-приманками. Про це повідомили в Повітряних силах.

Було збито 138 БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях. Ще 119 "шахедів" локаційно втрачено.

Після атаки постраждала: Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Київська області, а також Київ і Запоріжжя.

Начальник управління комунікацій у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат повідомив, що 267 "шахедів" за одну атаку стали рекордом за весь час повномасштабної війни.

Повітряні сили "приземлили" 138 дронів

"У ніч на 23 лютого 2025 року в небі України зафіксовано 267 ворожих БПЛА — рекордна кількість за одну атаку", — ідеться в публікації.

Керівник ЦПД РНБО України лейтенант Андрій Коваленко нагадав, що Росія нарощує виробництво дронів, зокрема "шахедів" та іншого озброєння.

"Без контролю над російським ВПК, без умов щодо зменшення виробництва ракетних та інших типів озброєнь будь-які розмови про те, що [президент РФ Володимир] Путін хоче укласти угоду про мир, є лише спробою Росії всіх обдурити", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, що експерт пояснив, як ЗСУ стримують сили росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах пояснили, чи планується масована атака РФ у річницю вторгнення.