РФ обстреляла Украину рекордным количеством "шахедов" за время полномасштабной войны, — Игнат
Воздушные силы сбили 138 ударных беспилотников, еще 119 дронов были локационно потеряны. После атаки пострадала: Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области, а также Киев и Запорожье.
В ночь на 23-е февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными дронами типа "шахед" и различными беспилотниками-приманками. Об этом сообщили в Воздушных силах.
Были сбиты 138 БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Еще 119 "шахедов" локационно потеряны.
После атаки пострадала: Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области, а также Киев и Запорожье.
Начальник управления коммуникаций в Командовании Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что 267 "шахедов" за одну атаку стали рекордом за все время полномасштабной войны.
"В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 враждебных БПЛА – рекордное количество за одну атаку", — говорится в публикации.
Руководитель ЦПИ СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко напомнил, что Россия наращивает производство дронов, в том числе "шахедов" и прочего вооружения.
"Без контроля над российским ВПК, без условий по уменьшению производства ракетных и других типов вооружений какие-либо разговоры о том, что [президент РФ Владимир] Путин хочет заключить соглашение о мире, являются лишь попыткой России всех обмануть", — говорится в публикации.
Напомним, что эксперт объяснил, как ВСУ сдерживают превосходящие силы россиян в Курской области.
Также сообщалось, что в Воздушных силах объяснили, планируется ли массированная атака РФ в годовщину вторжения.