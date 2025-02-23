РФ обстреляла Украину рекордным количеством "шахедов" за время полномасштабной войны, — Игнат

Воздушные силы сбили 138 ударных беспилотников, еще 119 дронов были локационно потеряны. После атаки пострадала: Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области, а также Киев и Запорожье.

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В ночь на 23-е февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными дронами типа "шахед" и различными беспилотниками-приманками. Об этом сообщили в Воздушных силах.

Были сбиты 138 БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Еще 119 "шахедов" локационно потеряны.

После атаки пострадала: Днепропетровская, Одесская, Полтавская, Киевская области, а также Киев и Запорожье.

Начальник управления коммуникаций в Командовании Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат сообщил, что 267 "шахедов" за одну атаку стали рекордом за все время полномасштабной войны.

Воздушные силы "приземлили" 138 дронов

"В ночь на 23 февраля 2025 года в небе Украины зафиксировано 267 враждебных БПЛА – рекордное количество за одну атаку", — говорится в публикации.

Руководитель ЦПИ СНБО Украины лейтенант Андрей Коваленко напомнил, что Россия наращивает производство дронов, в том числе "шахедов" и прочего вооружения.

"Без контроля над российским ВПК, без условий по уменьшению производства ракетных и других типов вооружений какие-либо разговоры о том, что [президент РФ Владимир] Путин хочет заключить соглашение о мире, являются лишь попыткой России всех обмануть", — говорится в публикации.

Напомним, что эксперт объяснил, как ВСУ сдерживают превосходящие силы россиян в Курской области.

Также сообщалось, что в Воздушных силах объяснили, планируется ли массированная атака РФ в годовщину вторжения.