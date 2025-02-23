"Имеет четкий план": в Воздушных силах объяснили, будет ли массированная атака РФ в годовщину вторжения

По словам Юрия Игната, украинцам нужно в любом случае готовиться, в частности проходить курсы тактической медицины.

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Россия имеет свой четкий план относительно того, какие цели в Украине поражать, и оккупанты делают это уже три года подряд, нанося удары в разные знаменательные даты, поэтому и 24 февраля 2025 года украинцам стоит быть к этому готовыми. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что ВС РФ бьют по Украине и в День Независимости, и на Новый год, и просто в другие даты "Орешником".

"Поэтому, конечно, нужно быть готовым. Каждая семья, организация должна иметь какой-то план в экстренной ситуации, когда критическая ситуация наступает. Удар, будь то "Шахед", или ракета, надо знать, где аптечка лежит, как действовать, первую помощь оказать", — сказал Игнат.

Он объяснил, что тактическая медицина — это очень важно, ведь может спасти жизнь.

"Если произойдет трагедия: остановить кровь, оказать первую помощь. Поэтому готовиться. Мы живем в такое время", — подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что говорить о каком-то конкретном определенном дне массированного удара довольно трудно.

"Россия имеет свой четкий план, они имеют определенные объекты, по которым хотят ударить. Они планируют свои удары в соответствии с замыслами стратегическими. Также учитывают различные факторы, даже погодные условия. Это тоже очень влияет сегодня на то, чтобы планировать удар в тот или иной регион", — подчеркнул Игнат.

Напомним, в США подготовили проект резолюции в ООН по третьей годовщине войны без упоминания об агрессии РФ.

В ночь на 23 февраля РФ ударила по Киеву и Запорожью "шахедами".